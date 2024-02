Flexibler Einsatz

Auch für Privatkunden

Zusammenfassung Vodafone präsentiert neue 5G-Basisstation

Raspberry Pi-System als Kern des Produkts

Einfacher Aufbau von 5G-Netzen für kleinere Einrichtungen

Zweite Gerätegeneration mit Fernwartung

Modularer Aufbau und optionale Akkunutzung

Privatkunden könnten schlechte Netzabdeckung verbessern

Preis unter tausend Euro angepeilt

Mit dem kleinen Sendemodul sollen kleinere Unternehmen, Schulen und Universitäten, die nicht über große IT- und Technik-Abteilungen verfügen, schnell und einfach ein eigenes, sicheres 5G-Mobilfunknetz aufbauen können. Damit lässt sich dann beispielsweise vor Ort die Mobilfunk-Abdeckung erweitern, wenn das herkömmliche Netz ungenügend in Gebäudekomplexe hineinstrahlt. Lime Microsystems plant, die 5G-Lösung im ersten Halbjahr 2024 kommerziell zu vermarkten.Vodafone hatte vor einem Jahr bereits eine erste Fassung des Systems gezeigt, die nun vorliegende zweite Generation ist aber in vielen Belangen verbessert worden. Neu ist unter anderem die Möglichkeit, die 5G-Basisstation aus der Ferne einzurichten und zu warten. Wer die Lösung nutzen möchte, benötigt somit keine speziellen Kenntnisse mehr - ein Vodafone-Techniker kann sich zuschalten und die Inbetriebnahme übernehmen.Zudem ist das Gerät nun modular aufgebaut und kann optional mit einem Akku betrieben werden, der einen Betrieb von bis zu zehn Stunden ermöglicht. Damit kann beispielsweise in einem Krisengebiet kurzerhand ein 5G-Netz aufgespannt werden, über das dann etwa Drohnen gesteuert oder die Kommunikation von Rettungskräften verbessert werden kann.Grundsätzlich soll es auch möglich sein, das System als Privatkunde zu erwerben. Es könnte dann schlecht versorgte Ecken mit 5G-Mobilfunk ausleuchten - etwa eine Einliegerwohnung im Keller des Hauses.Über die Preise wurden bisher allerdings noch keine Angaben gemacht. Wie aus Unternehmenskreisen zu erfahren war, will man mit dem Gerät unter der Marke von tausend Euro bleiben - um wie viel, wird sich erst zeigen müssen.