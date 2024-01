Sticky Notes: Microsoft kündigt großes Update für Windows-Notizen an

Die Windows-Kurznotizen sind eine simple, aber auch praktische App von Windows. Denn wie der Name es sagt, erlaubt sie es - wie eine Haft­notiz - auf die Schnelle etwas auf dem Desktop aufzuschreiben und dort "anzukleben". Und bald gibt es ein großes Update.

Kurznotizen sind einfach, aber umso praktischer

Copilot? Web-Version?

Zusammenfassung Windows-Kurznotizen erhalten bald ein großes Update

App ermöglicht schnelle Notizen auf dem Desktop

Sticky Notes-App bisher nur selten aktualisiert

Nach vier Jahren Pause meldet sich das Microsoft-Team auf Twitter

Ankündigung neuer Updates und größter News versprochen

Spekulationen über KI-Features und Web-Version aufgekommen

Microsoft dementiert Gerüchte über eine Web-App vorerst

Die im Englischen Sticky Notes genannte Anwendung ist eine besonders praktische, das liegt auch daran, dass sie ziemlich schnörkellos ist. Konkret bedeutet das aber auch, dass die App nicht allzu oft aktualisiert wird. Wozu auch, wird hier so mancher sagen: Sie erfüllt einen Zweck und das macht sie auch bestens, wieso also etwas reparieren, was nicht kaputt ist.Entsprechend still ist es auf dem Twitter-Konto von Sticky Notes, denn dort hat es satte vier Jahre lang keine Aktivität gegeben. Doch wie Neowin aufgefallen ist, hat sich das nun geändert, denn gestern hat das dafür zuständige Microsoft-Team erstmals seit Langem einen Post abgesetzt.Man wünscht den Nutzern zunächst ein frohes neues Jahr und kommt dann ohne weitere Umschweife auch gleich zur Ankündigung: "Neue Updates! Bleibt dran für einige unserer bisher größten Ankündigungen!" In einem kurzen Video, das eine Kurznotiz zeigt, in die etwas geschrieben wird, heißt es dann weiter im Wesentlichen: "Wir sind zurück und das besser denn je!"In den Antworten gab es dann sofort Spekulationen, was das sein könnte. Die naheliegende Antwort sind Copilot und sonstige KI-Features, schließlich integriert Microsoft derzeit solche Funktionalitäten, wo man nur kann. Andere wiederum spekulierten, dass Microsoft eine überarbeitete und webbasierte Version plant.Immerhin: Letzteres hat das @stickynotes-Konto auf Twitter dementiert und schreibt (mit Zwinker-Smiley): "Da alle danach fragen. . . Unsere große Neuigkeit ist keine Web-App. . . vorerst." Der Verweis der Nutzer auf die Web-App ist kein Zufall, denn das ist eine Anspielung auf die umstrittene Web-basierte Version von Outlook, denn die kommt derzeit bei Microsoft-Anwendern alles andere als gut an.