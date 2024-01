Microsoft ist über 3 Billionen Dollar wert - neuer Rekord beim Marktwert

Microsofts Aktienkurs hat erneut einen historischen Höchststand erreicht und die Marke von drei Billionen Dollar hinter sich gelassen. Möglich wurde dies, wie schon die letzten Rekorde, durch den anhaltenden KI-Hype.

Microsoft knackt als zweite Firma nach Apple 3 Billionen Dollar

Zusammenfassung Microsofts Aktienkurs erreicht historischen Höchststand

Marktwert des Konzerns übersteigt drei Billionen Dollar

KI-Hype treibt den Aktienwert kontinuierlich nach oben

Investoren zeigen Optimismus bei Microsofts KI-Diensten

Microsoft überzeugt mehr als Google, Apple und Amazon

Wettstreit mit Apple um den Titel des wertvollsten Unternehmens

Technologiegiganten wechseln sich bei Marktwertführung ab

Der Aktienkurs von Microsoft hat im Lauf des Handelstages an der New Yorker Wall Street einen neuen Rekordstand erreicht und belief sich zwischenzeitlich auf rund 403 US-Dollar. Daraus ergibt sich ein neuer Rekord beim Marktwert des US-Softwarekonzerns, der erstmals in der Unternehmensgeschichte auf über drei Billionen Dollar stieg.Ursache des anhaltenden Anstiegs des Aktienwerts der Redmonder ist der weiterhin vorherrschende Optimismus unter den Investoren, was die Entwicklung neuer Dienste und Angebote aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz angeht. Die jüngsten Rekorde bei Aktienkurs und Marktwert wurden deshalb eigentlich schon länger erwartet.Microsoft ist vor allem deshalb so viel wert, weil es dem Unternehmen scheinbar besser als Wettbewerbern wie Google, Apple, Amazon oder Meta gelungen ist, die Investoren davon zu überzeugen, dass man mit dem laufenden Aufbau von KI-Diensten langfristig führend sein und große Einnahmen erzielen kann.Zuletzt hatte Microsoft beim Marktwert die Lücke zu Apple geschlossen und dem US-Computerkonzern teilweise sogar seinen Platz als wertvollstes Unternehmen der Welt streitig gemacht. Aktuell wechseln sich die beiden Technologiegiganten immer wieder ab, wenn es darum geht, wer von ihnen den höchsten Marktwert hat.