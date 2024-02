OnePlus Watch 2: Neue Smartwatch mit Wear OS und speziellem Design

OnePlus darf jetzt, so wie sein Mutterunternehmen Oppo, seine Pro­dukte endlich wieder in Deutschland vertreiben. Kurz nach dem Start der OnePlus 12-Serie legt man jetzt mit der OnePlus Watch 2 nach und bringt damit eine neue Smartwatch mit Google Wear OS auf den Markt.

Die OnePlus Watch 2 wird zwar erst auf dem Mobile World Congress 2024 in der nächsten Woche offiziell in Gänze vorgestellt, doch schon jetzt hat der Hersteller, wie schon in der Vergangenheit, das Design und einige wichtige Details enthüllt. So steht bereits jetzt fest, dass die OnePlus Watch 2 mit Googles Uhren-Betriebssystem Wear OS ausgestattet sein wird.Außerdem wurden erste offizielle Marketing-Bilder der wohl in Silber und Schwarz geplanten neuen Smartwatch enthüllt. Diese zeigen ein durchaus eigenwilliges Design, bei dem rechts neben dem Display oben ein runder Knopf und unten ein länglicher Button integriert werden. Dadurch entsteht ein sehr ungewöhnlicher Look, wobei abzuwarten bleibt, welche Vorteile ein solches Design bezüglich Bedienkomfort bringen soll.Anders als zum Beispiel Google bei der Pixel Watch versucht OnePlus auch bei seiner Watch 2 nicht, den Rand um das Display zu verstecken. Das Panel soll laut früheren Berichten einen Durchmesser von gut 1,43 Zoll haben. Laut OnePlus setzt man auf Saphirglas als Material für die Display-Abdeckung, da dieses besonders kratzfest sein soll.Weiterhin verspricht der Hersteller, dass die OnePlus Watch 2 mithilfe eines besonders sparsamen Betriebsmodi in der Lage sein soll, ihre Laufzeit auf bis zu 100 Stunden zu verlängern. Wer rechnen kann, ist wie immer klar im Vorteil - und kommt von allein darauf, dass man also selbst im Stromsparmodus nur rund vier Tage Laufzeit bieten kann.Bedenkt man, dass es sich hier um eine Wear OS-basierte Smartwatch handelt, ist dies ein guter Wert, wobei im Normalbetrieb eher ein guter Tag Laufzeit zu erwarten ist. Die Verlängerung der Laufzeit auf gut vier Tage wird vermutlich durch die hier zu erwartende Qualcomm-Plattform ermöglicht, da der US-Chipgigant seinen letzten Smartwatch-Plattformen wie dem Snapdragon W5+ Gen 1 jeweils einen extrem stromsparenden Co-Prozessor spendiert hat, durch den im Standby-Betrieb nur minimal Energie benötigt wird.Weitere Details zur OnePlus Watch 2 will man im Zuge des MWC 2024 am 26. Februar enthüllen. Es gibt übrigens Gerüchte, wonach OnePlus die neue Smartwatch zunächst nur in einem kleinen Rahmen auf den Markt bringen und anfangs primär über seine Website vertreiben will. Da das Unternehmen auf seiner Internetseite auch in Deutschland eine Umfrage zur Watch 2 gestartet hat, dürfte die Uhr auch hierzulande verfügbar sein.