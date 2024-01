Zum Start einer neuen Funktion hat der norwegische Internet-Browser Opera eine coole Aktion ins Leben gerufen: Opera zahlt einem glück­lichen User 10.000 Dollar für eine Woche Surfen auf der laut Opera "einsamsten Insel der Welt".

Zusammenfassung Opera startet Aktion mit 10.000 Dollar Preis

Bewerber müssen auf einsamer Insel surfen

Frage zu "Tabfulness" für Bewerbung beantworten

Kreativität entscheidet über Teilnehmerauswahl

Wettbewerb endet am 25. Februar

Gewinnerbekanntgabe erfolgt am 29. Februar

Gewinner darf Begleitung mitnehmen

Kampagne wirbt für "Tab Islands"-Funktion

Bei der Aktion dreht sich alles um einen fiktiven Opera-Mitarbeiter, der auf den einsamen Vestmannaeyjar-Inseln lebt und sich auf das Browsing-Erlebnis und den Austausch von Feedback mit den Entwicklern konzentriert. Der Mann geht in den Urlaub und nun muss ein Ersatz her, der seinen Posten auf der einsamen Insel für eine Woche übernimmt.Alles was man dafür tun muss: Eine Bewerbung ausfüllen und eine Frage beantworten, nämlich die, was das Wort "Tabfulness" - ein Begriff, der in der Marketingkommunikation von Opera häufig verwendet wird - für den Nutzer im Alltag bedeutet.Opera will dann einen Teilnehmer aufgrund der Kreativität seiner Antwort auswählen. Außerdem muss der Bewerber an einem Interview mit dem Opera-Team teilnehmen, bevor er offiziell zum Gewinner erklärt wird. Der Wettbewerb endet am 25. Februar, Opera wird den Gewinner am 29. Februar auf X (Twitter) bekannt geben.Der Gewinner reist dann für eine Woche auf eine einsame isländische Insel - darf da aber eine zweite Person mitnehmen, damit es nicht ganz so einsam wird. Zusätzlich gibt es 10.000 Dollar Gewinn.Die Wahl des Ortes ist natürlich nicht zufällig. Im Rahmen dieser Kampagne wirbt Opera für eine der neueren Erweiterungen seines Funktionsumfangs, "Tab Islands". Damit können Websites, die in der Tab-Leiste geöffnet sind, in einem einzigen Tab gruppiert und zusammengeklappt werden. Das sollte vor allem bei Tab-Messies zu einem Plus an Übersichtlichkeit führen.