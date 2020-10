Opera GX Cleaner: Gaming-Browser bringt ein Aufräum-Tool mit sich

Der Gaming-Browser Opera GX wird von immer mehr Nutzern verwendet und hat nun ein neues Update erhalten. Neben zusätzlichen Anpassungs-Möglichkeiten haben die Entwickler ein Aufräum-Tool in die App integriert. Damit können die Nutzer ihren PC von unnötigen Dateien bereinigen.

Wie aus einem Teaser-Video von Opera hervorgeht, haben die Nutzer von Opera GX jetzt die Option, neben den voreingestellten Themes ihre eigenen Farbkombinationen in das De­sign des Gaming-Browsers einfließen zu lassen. Damit kann der Browser ab sofort noch in­di­vi­duel­ler angepasst werden. Außerdem kann der Dark Mode nun über die Einstellungen er­zwun­gen werden, sodass alle Webseiten im dunklen Modus zum Vorschein kommen.Der GX Cleaner stellt ein neues Tool dar, das den Computer des Nutzers von Datenmüll be­frei­en kann. Hierzu zählen der Cache, der Ver­lauf, Cookies und Downloads. Das Programm wurde direkt in den Gaming-Browser integriert und lässt den Nutzer auswählen, welche Da­tei­en vom Rechner gelöscht werden sollen.Darüber hinaus hat Opera jetzt auch die "Easy Files" in den Browser eingebaut. Das Feature ist bereits in der regulären Version von Opera vor­han­den und zeigt dem Nutzer beim Hoch­la­den von Dateien alle kürzlich verwendeten Do­ku­men­te an. Damit dürften sich einige Dateien wesentlich schneller auswählen lassen.Inzwischen wird Opera GX von mehr als fünf Millionen aktiven Nutzern pro Monat verwendet. Natürlich handelt es sich damit im Vergleich zu den schon etablierten Produkten von Mi­cro­soft, Google und Mozilla noch immer um einen relativ unbekannten Browser. Aufgrund der vielen zusätzlichen Features gilt es allerdings als wahrscheinlich, dass Opera GX zukünftig vor allem in der Gaming-Community zahlreiche weitere Nutzer für sich begeistern kann.