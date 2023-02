Opera: Entwickler integrieren ChatGPT in Seitenleiste des Browsers

Nachdem Microsoft das KI-Programm ChatGPT in seine Suchmaschine Bing integriert, möchten auch die Entwickler des Webbrowsers Opera das Tool in ihr Produkt einbauen. Mit dem Chatbot können im aktuellen Tab geöffnete Seiten und Texte zusammengefasst werden.

Das geht aus der offiziellen Ankündigung im Opera-Blog hervor. Die Entwickler möchten mehrere Funktionen in den Browser einbauen, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Beim ersten Feature handelt es sich um das Verkürzen von Texten. In der Seitenleiste lässt sich zukünftig ein Button finden, der eine Konversation mit ChatGPT startet und den Bot dazu auffordert, die angezeigte Webseite kurz zusammenzufassen.Opera hat die Funktion in einem Video demonstriert. Die neue Funktion soll sowohl in die mobilen Apps als auch in die Desktop-Version des Browsers integriert werden. Wann ChatGPT in die finalen Opera-Builds eingebaut wird, ist unklar. Momentan kann die KI-Integration noch nicht von allen Nutzern verwendet werden. Zudem bleibt offen, welche weiteren Features demnächst in dem Browser zu finden sein werden.Erst vor wenigen Tagen hat Microsoft bekannt gegeben, seine Suchmaschine Bing und den Edge-Browser mit KI-Features auszurüsten. Die Redmonder greifen hierfür auf die Variante GPT-3 zurück. Während ChatGPT mit älteren Datensätzen trainiert wurde, kann die von Microsoft verwendete Version auch auf aktuelle Themen zugreifen und das Internet nach Informationen durchsuchen. Bing soll die eingegebene Anfrage nicht nur beantworten, sondern zusätzlich die dazugehörigen Quellen ausgeben.