Opera bekommt automatisches Video-Pop-Out-Fenster bei Tab-Wechsel

Opera startet mit dem neuesten Update für den Webbrowser für Windows einige neue Funktionen. Dazu gehört, dass ab sofort Videos, die abgespielt werden, bei einem Tab-Wechsel automatisch weiter gespielt werden. Zudem gibt es neues für das Snapshot-Tool.

Einfache Memes-Erstellung

Opera - Alternativer Browser für Windows

Mit Opera Version 83 starten eine ganze Reihe Änderungen im stabilen Kanal für den Webbrowser - Nutzer können das Update bereits beziehen und die Neuerungen ausprobieren (via GHacks ). Zwei neue Features werden dabei von Opera besonders hervorgehoben. Das Erste ist eine Bild-im-Bild-Funktion für Videos. Es handelt sich um eine automatische Pop-Out-Funktion. Wenn in einem Browser-ab ein Video gespielt wird und man den Tab wechselt, geht das Video in einem Bild-im-Bild-Modus automatisch als kleines Pop-Out-Fenster in den Vordergrund, damit man es weiterschauen kann, während man auf der nächsten Seite surft. Das dürfte besonders Multitaskern entgegenkommen, andere Browser haben schon länger ein solches Extra.Sobald man von einem Tab wechselt, auf dem zum Beispiel ein YouTube-Video läuft, wird automatisch auf den Videomodus umgeschaltet. Wenn man zu dem ursprünglichen Tab zurückkehrt, schließt sich das Pop-Out-Fenster. Man kann das Pop-Out-Fenster zudem als transparentes Overlay einstellen. Derzeit schient das Feature aber nur zuverlässig bei YouTube zu funktionieren.Die zweite Neuerung betrifft das Snapshot-Tool im Opera-Browser. Dort ist nun ein Menüpunkt hinzugekommen, um Memes zu erstellen. Dabei bekommt man die Option einen Text zu einem Screenshot hinzuzufügen. Weitere Änderungen findet man in der Release-Notes für das große Update . Opera 83 basiert auf Chromium 97. Damit ist nun auch bei Opera die Option zum Löschen der Standard-Suchmaschinen aus der vorkonfigurierten Liste deaktiviert.