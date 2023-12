Outlook soll Nutzern beibringen, wie man bessere E-Mails schreibt

Microsoft will seinem bekannten E-Mail-Client eine neue Funktion spendieren, die den Nutzern dabei helfen soll, besser formulierte E-Mails zu verfassen. Im Grunde soll man eine Art KI-gestützten Schreib-Trainer zu Hilfe holen können.

Mit "Coaching by Copilot" will Microsoft den Nutzern von Outlook dabei helfen, besser per E-Mail zu kommunizieren. Dabei geht es nicht etwa um die Bedienung der Software, sondern darum, wie man seine Mails so formuliert, dass man vom Gegenüber die erhoffte Antwort erhält.Laut MSPowerUser wird seit Kurzem unter der Feature-ID 190927 in der Roadmap des Outlook-Teams darauf hingearbeitet, "Coaching by Copilot" umzusetzen. Das Tool soll die E-Mails von Outlook-Nutzern analysieren und personalisierte Rückmeldungen zu Ausdruck, Länge und der Effektivität im Ganzen liefern, heißt es in der Beschreibung.Mit dem neuen Werkzeug sollen die Anwender klarere, prägnantere Mails schreiben, die eher zu dem erhofften Ziel führen könnten. Neben den erwähnten Rückmeldungen soll der KI-Schreib-Trainer auch konkrete Verbesserungsvorschläge bieten, wobei zum Beispiel Wörter getauscht oder bestimmte Formulierungen durch passende Varianten ersetzt werden sollen. Auch können Sätze umgeschrieben werden, um sie leichter verständlich zu machen. Ganze Mails lassen sich auch für mehr Prägnanz verkürzen.Wer die neue Funktion für bessere E-Mail-Schreiben nutzen will, muss sich bewusst sein, dass Microsoft sein Large Language Model dafür mit Daten des Nutzers füttert, darunter auch die Inhalte von zuvor verschickten E-Mails und der jeweilige individuelle Stil der Kommunikation. Dies ist nötig, damit das System angepasste Vorschläge machen kann, die dazu passen, wie der Nutzer für gewöhnlich kommuniziert.Wer nicht gern einfach sämtliche Mails von einem automatisierten KI-System eines der größten Technologiekonzerne des Planeten durchforsten lässt, dürfte das neue Feature kaum nutzen und sich lieber auf die bisher erlangten Fähigkeiten in Bezug auf das Verfassen und Formulieren von Mails verlassen wollen. Der KI-basierte Schreib-Trainer für Outlook ist seit zwei Tagen Teil der Roadmap von Outlook und wird in Zukunft auch in der Desktop-Version verfügbar gemacht. Der Roll-Out soll wahrscheinlich ab Februar 2024 schrittweise erfolgen.