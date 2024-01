Bundesnetzagentur: So teuer wird der Umbau der deutschen Stromnetze

Die Betreiber von Stromnetzen werden in den kommenden Jahren noch deutlich mehr Geld für die Aufrüstung ihrer Infrastrukturen in die Hand nehmen müssen. Das wird sich auf die Netzentgelte der Verbraucher auswirken - allerdings wohl nicht im vollen Umfang.

Die beiden wichtigsten Verteil-Infrastrukturen im Energiebereich sind das Strom- und das Gasnetz. Beim Gas wird die Bedeutung in den kommenden Jahren immer weiter sinken und bis 2045 erfolgt eine weitgehende Stilllegung. Jedoch müssen die Stromnetze deutlich leistungsfähiger werden und sich gleichzeitig auf eine dezentrale Form der Energieeinspeisung einstellen.Die Bundesnetzagentur geht daher davon aus, dass allein auf die Betreiber der Verteilnetze in den Regionen bis zum Jahr 2030 Investitionsanforderungen im dreistelligen Milliarden-Euro-Bereich zukommen. Tendenziell noch etwas mehr könnte es bei den großen Übertragungsnetzbetreibern werden, von denen in Deutschland vier Stück das Rückgrat der Branche bilden: 50Hertz, Amprion, Tennet und TransnetBW.Bereits binnen der letzten zehn Jahre haben sich die Investitionen in die Netze verdoppelt. Mit 11,5 Milliarden Euro im letzten Jahr waren die aber noch weit hinter dem zurück, was die Bundesnetzagentur jetzt als nötig erachtet. Ein Problem dabei ist, dass diese Kosten in Form der Netzentgelte auf die Stromkunden umgelegt werden und die vorgesehene Deckelung dessen aufgrund der Haushaltsprobleme im Bund vorerst ein gutes Stück wegfallen.Trotzdem könnte es für die Verbraucher weniger schlimm werden, als teilweise vermutet wurde. Denn in der ganzen Rechnung gibt es auch kostensenkende Faktoren. Mit zunehmendem Netzausbau können etwa lokale Überproduktionen besser in andere Regionen verteilt werden. Die Redispatch-Kosten sinken dadurch - und diese sind nicht gerade gering. Denn wenn aufgrund einer Überproduktion im Netz Windkraftanlagen als flexibelste Systeme als erste abgeschaltet werden, bekommen deren Betreiber einen Schadensausgleich.Weiterhin sieht man es bei der Bundesnetzagentur als dringend geboten an, von staatlicher Seite die Bürokratie zu reduzieren. Hier gelte es, die Ausbauprozesse bei hohem Regulierungsgrad zügiger hinzubekommen, denn auch hier gilt am Ende: Zeit ist Geld.