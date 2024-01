Erste Benchmarks: So stark ist die Nvidia GeForce RTX 4070 Super

Kurz vor ihrem Verkaufsstart sickern jetzt die ersten Benchmarks zur neuen Nvidia GeForce RTX 4070 Super durch. Die kleinste Grafikkarte des neuen Super-Trios soll etwa 15 Prozent mehr Leistung bieten, was der 3DMark-Benchmark nun belegen soll.

Nvidias Prognose wird bestätigt

Weitere Informationen zur RTX 4070 Super

Zusammenfassung Erste Benchmarks der GeForce RTX 4070 Super durchgesickert

Leistungsplus von ca. 15 Prozent laut 3DMark-Benchmark

RTX 4070 Super liegt vor RTX 4070, hinter RTX 4070 Ti

Neue Karte hat 7168 Shader-Einheiten und 56 Compute Units

Fehler bei Angabe des L2-Caches korrigiert: 48 MB statt 36 MB

12 GB GDDR6X-Speicher und 192-Bit-Interface wie beim Vorgänger

Höherer Stromverbrauch von 220 Watt gegenüber RTX 4070

Verkaufsstart am 17. Januar 2024 für 659 Euro UVP

Während im Laufe des Tages die ersten Testberichte zur neuen Nvidia GeForce RTX 4070 Super erwartet werden, geben bereits im Vorfeld erste Werte aus diversen 3DMark-Szenarien einen Ausblick darauf, wie die Performance der neuen Grafikkarte abschneiden könnte. Der Bericht von Videocardz zeigt dabei keine großen Überraschungen.Je nach herangezogenem 3DMark-Test liegt die GeForce RTX 4070 Super leistungstechnisch zwischen 15 und 22 Prozent vor der klassischen RTX 4070. Um zur auslaufenden RTX 4070 Ti aufzuschließen, fehlen dem jüngsten Super-Spross mit Ada-Lovelace-Architektur allerdings fünf bis acht Prozent. Die in Kürze ebenso erscheinende RTX 4070 Ti Super dürfte noch weiter davonziehen.Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald weitere Benchmarks aus den Reviews einschlägiger Online-Medien vorliegen. Diese sollten mit einer Gegenüberstellung in diversen Spielen einen noch besseren Eindruck vermitteln, was die RTX 4070 Super in der Gaming-Praxis imstande ist zu leisten.Nvidia spendiert der RTX 4070 Super eine AD104-GPU mit 7168 Shader-Einheiten und 56 Compute Units. Zudem korrigierte der Chiphersteller vor wenigen Tagen die fälschliche Angabe, die neue Grafikkarte hätte nur einen 36 MB großen L2-Cache an Bord. Tatsächlich stehen 48 MB und eine Anbindung mit 504 GB/s bereit.Weiterhin bietet die Karte 12 GB GDDR6X-Speicher und damit ebenso viel VRAM wie das Nicht-Super-Modell. Glei­ches gilt für den Spei­cher­durch­satz von 21 Gbps und das 192-Bit-Interface. Die Mehrleistung steht außerdem in Ver­bin­dung mit einem erhöhten Strom­ver­brauch von 220 Watt (RTX 4070: 200 Watt), der bei ebenso erwarteten Overclocking-Modellen (OC) von Asus, MSI und Co. noch höher ausfallen könnte.Der Startschuss für die Nvidia GeForce RTX 4070 Super fällt bereits am 17. Januar 2024 für 659 Euro (Founders Edition UVP).