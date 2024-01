Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im Januar 2024

Im Januar gehen bei Amazon Prime Video mehr als 45 Filme und Serien neu auf Sendung. Darunter Original-Highlights wie Foe, Expats und James May sowie Blockbuster wie Sin City, Knives Out, Elvis, Black Mass und Co. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts und Termine.

Sci-Fi, Reisen, Thriller und Zeichentrick

Amazon Prime Video: Neue Serien im Januar

James May: Unser Mann in Indien - Staffel 3 ab 5. Januar

No Activity: Niente Da Segnalare - Staffel 1 ab 18. Januar

Dance Life - Staffel 1 ab 19. Januar

Hazbin Hotel - Staffel 1 ab 19. Januar

Indian Police Force - Staffel 1 ab 19. Januar

Expats - Staffel 1 ab 26. Januar

Amazon Prime Video: Neue Filme im Januar

Urteil von Nürnberg ab 1. Januar

Thelma & Louise ab 1. Januar

Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss ab 1. Januar

Mafia Mamma ab 3. Januar

Das Glück des Augenblicks ab 3. Januar

The Gentlemen ab 4. Januar

Auerhaus ab 4. Januar

Foe ab 5. Januar

Marlowe ab 5. Januar

The Black Phone ab 8. Januar

Sin City: A Dame to Kill For ab 9. Januar

Hustlers ab 9. Januar

Der Vorname ab 10. Januar

Tekken ab 11. Januar

Knives Out: Mord ist Familiensache ab 11. Januar

Romeo Must Die ab 12. Januar

Elvis ab 12. Januar

Die wilden Hühner und das Leben ab 15. Januar

Escape Plan ab 15. Januar

Escape Plan: The Extractors ab 15. Januar

Escape Plan 2: Hades ab 15. Januar

The Nice Guys ab 16. Januar

Keanu ab 18. Januar

Eiffel In Love ab 19. Januar

Dog - das Glück hat vier Pfoten ab 19. Januar

The Donor Party ab 19. Januar

Wild Card ab 20. Januar

Wie Brüder im Wind ab 21. Januar

Inside ab 22. Januar

Kevin James: Irregardless ab 23. Januar

Sparkle ab 22. Januar

Abgeschnitten ab 22. Januar

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl ab 24. Januar

The Disaster Artist ab 24. Januar

Meg ab 25. Januar

Trunk: Locked In ab 26. Januar

The Good Liar - Das alte Böse ab 26. Januar

The Unbearable Weight of Massive Talent ab 26. Januar

Tides ab 27. Januar

Little Joe ab 29. Januar

Black Mass ab 31. Januar

Bereits in dieser Woche startet mit Foe die erste Amazon-Eigenproduktion bei Prime Video. Im Sci-Fi-Drama über die "eindringlichen Erforschung von Ehe und Identität" sind Saoirse Ronan, Paul Mescal und Aaron Pierre zu sehen. Gleichzeitig nimmt James May in neuen Folgen zu "Unser Mann in ..." eine 4800 Kilometer lange Reise von Küste zu Küste durch Indien auf sich.Weiterhin sieht man Hazbin Hotel, eine musikalische Zeichentrickserie für Erwachsene, und das Drama Expats mit Nicole Kidman. Ebenso erscheint mit Trunk: Locked In ein neuer Original-Film aus Deutschland. Amazon beschreibt den Thriller als "adrenalinreiche Achterbahnfahrt, die einen hoch konzentrierten Überlebenskampf einer Frau auf engstem Raum erzählt" - in einem Kofferraum.Unter anderem kündigt Amazon an, dass Prime Video ab der Saison 2024/25 exklusiv das Dienstagabend-Topspiel der UEFA Champions League übertragen wird. Zudem erscheinen in diesem Jahr neue Folgen von LOL: Last One Laughing (Staffel 5) und Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (Staffel 2), die Verfilmung der Liebesgeschichte von Steffi Graf und Andre Agassi (Perfect Match) und weitere Original-Serien sowie -Filme.