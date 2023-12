Neu auf Freevee: Amazons kostenlose Filme und Serien im Januar

Das neue Jahr läutet Amazon mit einer Handvoll Filme und Serien ein, die für den kostenlosen Streaming-Dienst Freevee erscheinen. Mit dabei sind unter anderem neue Folgen des Originals Top Class - gratis, aber mit Werbung. Wir zeigen euch die Neustarts im Überblick.

Von Survival zum US-Basketball

Amazon Prime Video: Freevee-Inhalte im Januar 2024

Die Novizin ab 1. Januar

Das reinste Vergnügen ab 2. Januar

Streets of Fear ab 3. Januar

Eradication: Contact Kills ab 4. Januar

White Hell - Eiskalte Jagd ab 5. Januar

Nightride: One Deal. One Night. One Shot. ab 6. Januar

Operation Chalice - In tödlicher Mission ab 7. Januar

Wo ist Anne Frank ab 11. Januar

Top Class: Trailblazers - Staffel 4 ab 12. Januar

Die Ausgrabung ab 13. Januar

Fear the Dark ab 18. Januar

The Reef: Stalked ab 23. Januar

The Gateway - Im Griff des Kartells ab 25. Januar

Fortress - Stunde der Abrechnung ab 29. Januar

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Freevee dürfte mittlerweile vielen Amazon-Nutzern ein Begriff sein, nachdem man exklusiv die dritte Staffel der deutschsprachigen Survival-Doku 7 vs. Wild noch vor YouTube-Start sehen konnte. Andere wiederum kennen die (noch) kleine Auswahl an Filmen und Serien aus dem "Kostenlos mit Werbung"-Tab der Amazon Prime Video-Apps Im Januar stellt Amazon neue Folgen der Original-Serie mit dem sperrigen Namen Uninterrupted's Top Class: The Life and Times of the Sierra Canyon Trailblazers in den Mittelpunkt. Mitproduziert von NBA-Star LeBron James, verfolgt die Sportdoku die Sierra Canyon Trailblazers, einer der besten Highschool-Basketballmannschaften Südkaliforniens, zu der auch LeBrons Sohn Bronny James gehört.Abseits davon halten sich die namhaften Titel auf Freevee in Grenzen. Der Action-Film Fortress (2021) mit Jesse Metcalfe und Bruce Willis und Gateway (2021) mit Olivia Munn dürften die bekanntesten Streifen im Januar sein. Ferner ist Freevee bekannt für Bosch: Legacy, die Musikdoku Post Malone: Runaway und die Gerichtsshow Judy Justice.