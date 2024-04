Nach der Umstellung beim Anbieter 1&1 von dem bisherigen Mobil­funkangebot im Telefónica-Netz auf das eigene 1&1-Mobilfunknetz soll es Problemen mit einigen Smartphones geben. Die Funktion WLAN-Call ist beschränkt einsetzbar - und das ärgert die betroffenen Kunden.

Antwort von 1&1 liegt vor

Zusammenfassung 1&1 wechselt zu eigenem Mobilfunknetz, Probleme bei WLAN-Call

WLAN-Call nur bei schlechtem Netz verfügbar, Kunden verärgert

Vor Umstellung: 900 Geräte getestet, keine großen Probleme

1&1 erklärt: Open-RAN-Technologie unterstützt WiFi Calling

Ältere Smartphones benötigen manuelle Einstellungen für VoWifi

Nutzer neuerer Geräte melden fehlende WLAN-Call-Funktion

1&1-Kundenservice sieht einige neue Geräte als inkompatibel an

Das geht aus einem Bericht des Online-Magazins Teltarif hervor. Teltarif hatte schon vor einigen Tagen von den Problemen bei der Umstellung auf das 1&1-eigene Mobilfunknetz und den Einschränkungen bei WLAN-Calls berichtet und jetzt auch eine Antwort direkt vom Anbieter zu dem Thema vorliegen.Demnach hatte es vor der Umstellung umfangreiche Tests mit rund 900 verschiedenen Endgeräten gegeben, wobei keine größeren Probleme aufgetreten seine, so 1&1.Der WLAN-Call lässt sich aber seit der Umstellung bei einigen Kunden gar nicht aktivieren oder nur dann aktivieren, wenn das Mobilfunknetz entweder nicht verfügbar oder nur sehr schlecht verfügbar ist. Eigentlich sollte das so nicht der Fall sein und war es auch bislang nicht.Die Pressestelle von 1&1 erklärte auf Anfrage von teltarif.de: "Das 1&1-Mobilfunknetz auf Basis der innovativen Open-RAN-Technologie ermöglicht mobile Telefonate über beliebige, öffentliche oder private WLAN-Hotspots. Sogenanntes WiFi Calling bzw. VoWifi wird von Beginn an unterstützt. Voraussetzung für die Nutzung von VoWifi ist, dass das Feature vom jeweiligen Endgerät unterstützt wird und eine native Nutzung ohne besondere App möglich ist. Ob Endgeräte VoWiFi unterstützen, liegt in der Verantwortung der jeweiligen Hardware-Hersteller. Gängige Endgeräte unterstützen durchweg VoWifi-Dienste im 1&1 Netz".Das kann allerdings bei älteren Smartphones, deren Markteinführung fünf Jahre und mehr zurückliegt, noch manuelle Einstellungen notwendig machen. Dabei würde der 1&1-Support aber unterstützen, falls es dabei Probleme gibt.Teltarif liegen allerdings Berichte von Nutzer neuerer Geräte vor, die die Funktion gar nicht angezeigt bekommen, obwohl laut Gerätehersteller Support gegeben ist. Dazu gehören beispielsweise Nutzer eines Google Pixel 7a und des Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Teltarif hat von den betroffenen Kunden zudem erfahren, dass die 1&1-Kundenbetreuung bestätigt hätte, dass ihre Geräte nicht kompatibel seien.