Xbox Cloud Gaming: Microsoft arbeitet an Tastatur- & Maus-Support

Microsoft arbeitet an einer Unterstützung von Tastaturen und Mäuse für Spiele des Xbox Cloud Gaming-Service. Titel wie der kürzlich hinzugefügte Flight Simulator werden somit in Zukunft nicht mehr auf einen Controller angewiesen sein, wie die Entwickler offiziell bestätigten.

Microsoft xCloud wird zur echten Alternative für PC-Gamer

Während sich für die Xbox Series X optimierte Titel wie Halo Infinite oder Forza Horizon 5 als lokale "Play Anywhere"-Games auf Windows-PCs problemlos mit Tastatur und Maus steuern lassen, fehlt diese Unterstützung innerhalb Microsofts Spiele-Streaming komplett. Nutzer des Xbox Cloud Gaming sind bisher auf einen kompatiblen Controller oder auf die Touch-Steuerung ihres Smartphones bzw. Tablets angewiesen. Doch die Redmonder arbeiten bereits an einer Lösung.Wie Flight Simulator-Chef Jörg Neumann in einer Fragerunde auf Twitch bestätigt, sollen die in den Xbox Game Pass Ultimate integrierten Cloud-Spiele bald in der Lage sein, mit klassischen PC-Eingabegeräten bedient zu werden. Die Unterstützung von Tastatur und Maus soll dabei nicht nur für die Flugsimulation , sondern plattformweit eingeführt werden. Über eine mögliche Verfügbarkeit der neuen Funktion konnte Neumann jedoch noch nicht sprechen. Bekanntlich dürfte Microsoft diese vorab von Xbox- und Windows-Insidern testen lassen.Für das Spielen von ausgewählten Game Pass-Titeln über die Cloud (z.B. Sea of Thieves, Ori, Grounded, Gears of War etc.) wird weiterhin eine Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft vorausgesetzt, die nach einer einmonatigen Testphase mit monatlich 12,99 Euro zu Buche schlägt. Die Spiele-Flatrate enthält neben dem Spiele-Streaming über 100 Titel für Xbox-Konsolen und Windows-PCs sowie sämtliche Vorteile von Xbox Live Gold und EA Play. Ein weiterer Pluspunkt liegt vor allem darin, dass neue Spiele der Xbox Game Studios direkt zu Release innerhalb des Game Pass zur Verfügung stehen.