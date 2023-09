Tesla sahnt 150 Millionen Euro EU-Subventionen für Supercharger ab

Tesla erhält erneut einen riesigen Zuschuss für den Ausbau seines Ladenetzwerks in Europa. Der Konzern hat sich EU-Fördermittel in Höhe von rund 150 Millionen Euro für den Ausbau seines Supercharger-Netzes in 22 Ländern gesichert.

Nadine Dressler

Die Europäische Union stellt noch einmal rund 352 Millionen Euro für die Förderung umweltfreundlicher Verkehrsinfrastrukturen zur Verfügung. Dieser Fördertopf wird insgesamt 26 Projekte und Unternehmen zufließen, und wie es derzeit aussieht, hat sich Tesla den größten Anteil gesichert.Aus der Projektliste der EU geht hervor, welche Länder von den neuen Maßnahmen profitieren werden. Das Geld wird für die Installation oder Aufrüstung von fast 7.200 Superchargern in der EU verwendet. Der Ausbau wird von Tesla Italien und Tesla Polen geleitet."Das Projekt zielt darauf ab, 6.458 Ladepunkte (250 kW) für Lkw an 613 Standorten in 16 Ländern (AT, BE, BG, DE, ES, FI, FR, IE, IT, LV, LT, LU, NL, RO, SK, SE) entlang des Kern- und Gesamtnetzes zu installieren. Das Projekt sieht sowohl die Errichtung neuer Ladestationen als auch den Ersatz bestehender veralteter Ladestationen vor, die den Anforderungen der Aufforderung in Bezug auf Ladekapazität und freie Zugänglichkeit nicht genügen", heißt es in der Projektbeschreibung von Tesla Italien.Dasselbe gilt für die polnische Tesla-Abteilung, wobei sechs weitere Länder (CZ, EL, HR, HU, PL, SI) hinzukommen.Es gibt noch keine Einzelheiten über die Aufteilung der neuen Stationen oder wo neue Generationen ältere Supercharger ersetzen werden. Ein Großteil der Mittel wird in die Aktualisierung des Tesla Supercharger V4 fließen, der eine Leistung von 350 kW bietet - gegenüber 250 kW beim letzten Modell.Tesla feierte kürzlich den 10.000sten Supercharger-Anschluss in der EU und zählt insgesamt 875 Stationen - die meisten davon sind derzeit in Deutschland verfügbar.Die EU hat für insgesamt 26 Projekte grünes Licht gegeben, von denen sich die meisten auf Ladestationen für Elektroautos beziehen, einige aber auch auf Wasserstofftankstellen für schwere Nutzfahrzeuge und andere Fahrzeugtypen. "Unsere Investitionen in Höhe von 352 Millionen Euro werden in rund 12.000 Ladepunkte, 18 Wasserstofftankstellen und die Elektrifizierung von Häfen und Flughäfen fließen, darunter der Hafen von Rotterdam und 37 spanische Flughäfen", erklärte EU-Verkehrskommissarin Adina Vălean.