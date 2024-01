Niklaus Wirth ist tot: IT-Welt trauert um Erfinder von Pascal

Mit Niklaus Wirth ist jüngst einer der Pioniere der IT-Welt verstorben. Der Schweizer starb offenbar bereits am Neujahrstag und war in seiner langen Karriere unter anderem Erfinder von Pascal und einigen anderen Programmiersprachen.

Wirth starb bereits am 1. Januar 2024

Wirth entwickelte unter anderem Pascal

Niklaus Wirth ist tot. Dies erklärte Bertrand Meyer, der seinerzeit Wirths Nachfolge auf dem Lehrstuhl für Software-Engineering am ETH Zürich übernahm, in jüngster Vergangenheit über X/Twitter. Noch steht eine Bestätigung durch weitere Quellen aus, doch dürften Meyers Angaben zutreffend sein, zumal es sich um den offiziellen Account des französischen Informatikers und Entwicklers der Programmiersprache Eiffel handelt.In seinem Posting erklärte Meyer, dass man mit Niklaus Wirth bereits am 1. Januar 2024 einen "Titanen der Programmiersprachen, der Programmiermethodik, des Software-Engineering und Hardware-Designs" verloren habe. Er trauere deshalb um einen Pionier, Kollegen, Mentor und Freund, so Meyer weiter.Tatsächlich dürfte Niklaus Wirth für viele Entwickler und Computerexperten auf dieser Welt eine bedeutende Figur sein. Er war der Hauptverantwortliche hinter Programmiersprachen wie Euler, PL360, ALGOL W, Modula, Modula-2, Oberon, Oberon-2 und Oberon-07. Vor allem Pascal machte ihn jedoch weltbekannt.Wirth war unter anderem Autor zahlreicher Bücher, die noch heute den Grundstock der Informatik bilden und sich mit Algorithmen, Datenstrukturen, Compilern und natürlich der Programmierung beschäftigen. Nach ihm ist auch das Wirthsche Gesetz benannt, laut dem sich die Software schneller verlangsamt, als die Hardware schneller wird.Wirth wurde vielfach ausgezeichnet und erhielt schon 1984 den Turing Award. Als einziger deutschsprachiger Informatiker ist er außerdem bereits seit 1988 Preisträger des IEEE Computer Pioneer Awards. Niklaus Wirth war mehrfach Gast am legendären Forschungsinstitut Xerox PARC und brachte von dort unter anderem die ersten Computermäuse nach Europa - auf deren Basis Logitech später die weltweit erste in Serienproduktion gefertigte Computermaus schuf.Niklaus Wirth wurde 89 Jahre alt.