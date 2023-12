Android-Trojaner Xamalicious versteckt sich jahrelang im Google Store

Eine bisher unbekannte Android-Backdoor namens Xamalicious hat mehr als 300.000 Smartphones über bösartige Apps aus dem Google Play Store infiziert. Eigentlich sind die Vorkehrungen von Google gegen infizierte Apps gut, dennoch schafften diese es fast drei Jahre, unentdeckt zu bleiben.

portal gda / Flickr

App fordert sich zusätzliche Berechtigungen an

Die Xamalicious Android-Backdoor

Die beliebtesten Xamalicious-Apps:

Essential Horoscope für Android - 100.000 Installationen

3D Skin Editor für PE Minecraft - 100.000 Installationen

Logo Maker Pro - 100.000 Installationen

Auto Click Repeater - 10.000 Installationen

Count Easy Kalorienrechner - 10.000 Installationen

Dots: Ein Linienverbinder - 10.000 Installationen

Sound Volume Extender - 5.000 Installationen

Xamalicious-Infektionen auch in Deutschland

Zusammenfassung "Xamalicious" infizierte über 300.000 Android-Smartphones

Sicherheitslücken bei Google Play Store von McAfee aufgedeckt

14 Apps seit 2020 mit Malware im Store, einige 100.000-fach installiert

Malware sammelt Geräteinfos und übermittelt Standort

Erteilt sich selbst Zugriff auf Eingabehilfen-Dienst

Verbindungen zu betrügerischer Werbe-App "Cash Magnet"

Infizierte Apps weiterhin über Drittanbieter verfügbar

Betroffen sind vor allem Geräte in USA und Deutschland

Das melden die Sicherheitsexperten von McAfee, die insgesamt 14 infizierte Apps im Google Play Store gefunden haben . Einige der Anwendungen sind seit dem Jahr 2020 im Store verfügbar gewesen. Drei Apps wurden jeweils rund 100.000 Mal installiert.Die Malware ist in der Lage, diverse Befehle auszuführen und so beispielsweise Geräte- und Hardware-Informationen zu sammeln und den geografischen Standort des Geräts anhand der IP-Adresse zu übermitteln.Xamalicious ist eine .NET-basierte Android-Backdoor, die in Anwendungen eingebettet ist, die mit dem Open-Source-Framework Xamarin entwickelt wurden - daher der Name. Durch die Nutzung des Open-Source-Frameworks Xamarin wird die Analyse des Codes erschwert, was die Malware schwerer auffindbar macht.Nach der Installation fordert er Zugriff auf den Eingabehilfen-Dienst an, um privilegierte Aktionen wie Navigationsgesten durchzuführen, Bildschirmelemente auszublenden und sich selbst zusätzliche Berechtigungen zu erteilen.Laut McAfee gibt es Verbindungen zwischen Xamalicious und einer Werbebetrugs-App namens "Cash Magnet", die automatisch auf Werbung klickt und Adware auf dem Gerät des Opfers installiert, um Einnahmen für ihre Betreiber zu generieren. Daher ist es durch die Nutzung im Hintergrund möglich, dass Xamalicious die Prozessorleistung und Netzwerkbandbreite beeinträchtigt.Weitere bösartige Anwendungen, die Xamalicious enthalten, sind noch über diverse Drittanbieter erhältlich und infizieren Nutzer daher weiter über herunterladbare APK-Dateien.Den Telemetriedaten von McAfee zufolge wurden die meisten Infektionen auf Geräten in den USA und Deutschland, sowie in Spanien, Großbritannien, Australien, Brasilien, Mexiko und Argentinien entdeckt. Obwohl die Apps inzwischen aus Google Play entfernt wurden, könnten Nutzer immer noch aktive Xamalicious-Infektionen auf ihren Telefonen haben. Um die Malware zu finden, müssen nun manuelle Scans und Bereinigungen durchgeführt werden, mahnt McAfee.