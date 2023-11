Nintendo will sich bei der Switch nicht an traditionelle Zyklen halten

Der japanische Hersteller Nintendo zieht seit jeher sein eigenes Ding durch, das betrifft unter anderem die Technik, denn dem Wettrüsten von Sony und Microsoft verweigert man sich. Auch in Sachen Unterstützung älterer Konsolen will sich der Hersteller Branchen-"Regeln" verweigern.

Nintendo Switch 2 kommt - bloß wann?

Zusammenfassung Nintendo setzt auf eigene Strategie

Unterstützt alte Konsolen länger

Switch bleibt trotz Nachfolger relevant

Neue Spiele auch nach 2024

Lebenszyklus-Konzept wird ignoriert

Spekulationen über Switch 2

Potenzielle technische Ähnlichkeit der Konsolen

Es gibt zwar seit Jahren Berichte über einen Nachfolger der aktuellen Konsole von Nintendo, bisher schien es aber nicht so zu sein, als hätten es die Japaner besonders eilig. Das liegt auch sicherlich daran, dass die Hybridkonsole sich immer noch bestens verkauft und auch einen konstanten Nachschub an Spielen bekommt.Das soll sich auch nicht ändern, wie das Unternehmen im Zuge der jüngsten Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen mitteilte. Denn wie Game Informer berichtet, teilte Nintendo in einem Finanz-Briefing mit, dass man vorhat, die aktuelle Switch-Konsole noch lange nach dem Erscheinen eines Nachfolger zu unterstützen und mit Spielen zu versorgen.Darin schreibt Nintendo, dass es weiterhin Titel für seine aktuelle Konsole veröffentlichen wird, "ohne an das traditionelle Konzept eines Plattform-Lebenszyklus gebunden zu sein". Dabei streicht der Switch-Hersteller hervor, dass die Konsole im März 2024 in ihr achtes Jahr am Markt gehen wird und auch noch lange nicht an das Ende ihrer Existenz herankommt.Ob man dieses Betonen der Nach-wie-vor-Unterstützung der Switch als weiteren Hinweis auf einen Nachfolger sehen kann, sei dahingestellt, die Zeichen auf eine Veröffentlichung im nächsten Jahr häufen sich aber zweifellos. Andeutungen auf eine Switch 2 (die natürlich nicht zwangsläufig ein klassischer Nachfolger sein muss) gibt es seit Monaten und sogar Jahren, bisher ließ sich Nintendo aber eben viel Zeit.Die Ankündigung von Nintendo ist durchaus bemerkenswert bzw. eine Änderung der bisherigen Strategie des Unternehmens: Denn bisher hat Nintendo bei der Markteinführung einer neuen Hardware-Generation den Fokus der First-Party-Veröffentlichungen fast sofort auf die neueste Plattform verlagert. Mit der Switch will man das aber ändern - was aber auch ein Hinweis darauf sein könnte, dass sich Switch und Switch 2 technisch eher ähnlich sein könnten.