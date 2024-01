Tesla mit Rekordzahlen, neue weltweite Nummer 1 ist aber ein anderer

Tesla ist seit Jahren ein Synonym für Elektroautos und das Unter­nehmen von Elon Musk entwickelt sich bestens. Doch das bedeutet nicht, dass andere Hersteller nicht noch besser laufen. Denn im vergangenen Quartal setzte sich BYD an die Spitze des Weltmarktes.

Fast eine halbe Million Teslas waren nicht genug

Ziel: zwei Millionen

Zusammenfassung Tesla nicht mehr Nr. 1 bei E-Autos im Quartal

BYD verkauft mit 526.409 E-Fahrzeugen mehr

Tesla erreicht internen Rekord mit 484.507 Autos

BYD führt dank günstigerer Modellpalette

Tesla schafft 1,8 Millionen Verkäufe im Vorjahr

Musks Ziel von 2 Millionen nicht erreicht

Analyst prognostiziert aber 2,1 Millionen Tesla-Verkäufe 2024

Es hat sich bereits vor einigen Tagen abgezeichnet , dass Tesla die Spitzenposition auf dem Elektroautomarkt verlieren wird und nun sind auch die Zahlen da, die das bestätigen. Denn obwohl der US-Autobauer bekannt gegeben hat, dass er im vierten Quartal des Vorjahres 484.507 Fahrzeuge verkaufen und damit einen neuen internen Rekord aufstellen konnte, ist Tesla nicht mehr die weltweite Nummer 1 auf diesem Gebiet, zumindest auf das Quartal gerechnet.Der chinesische Hersteller BYD konnte Tesla erstmals klar überbieten, denn mit 526.409 verkauften (vollelektrischen) Fahrzeugen konnte man den US-amerikanischen Konkurrenten klar hinter sich lassen. Wie Bloomberg berichtet, ist der Grund für diesen Erfolg eine deutlich breitere Palette an günstigen Modellen, die BYD in China anbietet.Insgesamt hat Tesla im Vorjahr rund 1,8 Millionen Fahrzeuge verkauft, damit konnte man auch seine offiziellen Ziele erreichen bzw. überbieten. Nicht geschafft hat man es hingegen, jene Zahl zu erreichen, die Elon Musk als oberstes bzw. ehrgeiziges Szenario ausgegeben hat. Denn der Tesla-Chef sagte vor zwölf Monaten gegenüber Analysten, dass zwei Millionen verkaufte Fahrzeuge möglich seien bzw. der Autobauer das "Potenzial" dazu habe.Diese Zahl dürfte man aber bereits nächstes Jahr erreichen, meint Ben Kallo, Analyst des Investmentunternehmens Baird. Er rechnet für 2024 mit mehr als 2,1 Millionen verkauften Teslas. Weltweit wird sich Tesla aber mit der Zwei zufriedengeben müssen, denn der boomende chinesische Elektroautomarkt wird BYD auch langfristig an der Spitze halten.