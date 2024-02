Google-Rabatt: Pixel 8 Pro und Watch 2 bei Saturn mit Sparprämie

Bei Saturn sinken die Preise für das Google Pixel 8 (Pro) und die Pixel Watch 2. Zusätzlich erhaltet ihr beim Kauf der beliebten Android-Smart­phones eine Prämie in Höhe von 100 Euro zusätzlich, wenn ihr euer altes Handy in Zahlung gebt. Wir haben alle Details zum Angebot.

Sinkende Preise, steigende Prämien

Pixel 8 (Pro): Viel Leistung, tolle KI-Features

Pixel 8 und Pixel 8 Pro: Google zeigt die Neuerungen im Video

Google Pixel 8 Pro

Pixel Watch 2: Das Beste von Google und Fitbit

Google stellt die neue Pixel Watch 2 im offiziellen Video vor

Google Pixel Watch 2

Die Smartphones der Google Pixel-Familie gehören vor allem aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit, den langjährigen Updates und einer Android-Version im "Originalzustand" zu den beliebtesten Modellen am Markt. Und auch preislich werden die Geräte immer attraktiver, wie die Angebote von Saturn zeigen.Wer sich jetzt für den Kauf eines Google Pixel 8 (Pro) oder einer Pixel Watch 2 bei Saturn entscheidet, erhält eine Prämie von bis zu 100 Euro. Dafür müsst ihr nur euer altes Handy oder eure alte Smartwatch einschicken. Die Prämie wird zusätzlich zum Restwert eures Geräts ausgezahlt.Das Pixel 8 Pro ist das Vorzeigemodell des Android-Erfinders. Google setzt beim High-End-Smartphone auf ein 6,7 Zoll großes OLED-Display samt hoher Auflösung und einer Spitzenhelligkeit von 2400 cd/m². Zum guten Ton gehören dabei auch eine Bildwiederholrate von 120 Hz, HDR-Unterstützung und natürlich ein Antrieb über den jüngsten Google Tensor G3-Chip nebst 12 GB RAM.Hinzu kommt ein großer 5000-mAh-Akku, eine Triple-Kamera mit bis zu 50 Megapixeln und viele praktische KI-Funktionen . Von letzteren profitiert vor allem die Kamera des Smartphones. Von der Astrofotografie über den magischen Radierer und Editor bis hin zu Optimierung von Fotos und Videos können mittlerweile Features von Otto Normalverbraucher genutzt werden, die zuvor nur Profis zur Verfügung standen.Wer es lieber kompakter mag und nicht so viel Geld ausgeben möchte, kann zum Google Pixel 8 greifen. Das 6,2 Zoll große Smartphone kommt der Pro-Version ausstattungstechnisch sehr nah und gehört ebenfalls zu unseren Favoriten.Wer sich mit einem Pixel-Smartphone bereits in Googles Ökosystem aufhält, für den bietet sich ein Blick auf die Pixel Watch 2 an. Rund wie eine klassische Uhr, hat der Hersteller mit der zweiten Generation die Sensoren für Herzfrequenz, EKG und Sauerstoffsättigung (SpO2) weiter verbessert. Das kommt nicht nur Sportlern zugute, sondern auch allen Nutzern, die den Alltagsstress senken und auf ihr Wohlbefinden achten wollen.Seit geraumer Zeit steht auch das Thema Sicherheit immer mehr im Fokus - so auch bei der Google Pixel Watch 2. Ihr könnt euren Standort stets mit Not­fall­kon­tak­ten teilen oder medizinische Daten an Ärzte übermitteln. "Für ein sicheres Gefühl unterwegs", sagt Google. In jedem Fall unterstreicht man einmal mehr, dass eine smarte Uhr für viel mehr als nur das Fitness-Tracking herhalten kann.