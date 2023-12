So funktioniert der Video Boost auf dem Google Pixel 8 Pro

Besitzer eines Pixel 8 Pro haben die Tage Grund zur Freude: Google ver­teilt sein Pixel Feature Drop zum letzten Mal in diesem Jahr. Dabei ist unter anderem der Video Boost, mit dem Videos mit KI-Hilfe mehr Far­be, Bildstabilisierung, optimierte Beleuchtung und mehr erhalten.

Google

Google Pixel Feature Drop

Was kann der Video Boost auf dem Pixel 8 Pro?

Wie funktioniert Video Boost?

Man muss die Google Backup-Funktion für Bilder und Videos im Kontext eines Google-Accounts aktivieren

Videos lassen sich nur in 4K und 30 fps aufnehmen

Video Boost arbeitet ausschließlich mit der Hauptkamera (keine Front-, Ultraweitwinkel- oder Telezoom-Kamera)

Das Video-Boost-Ergebnis ist nicht unmittelbar verfügbar (vier Stunden sollten eingeplant werden).

So aktiviert man Video Boost

Zur Pixel-Kamera-Anwendung wechseln

In der Mitte von Foto auf Video umschalten

Die Video-Einstellungen öffnen (unten links oder im Sucher nach oben wischen)

Video Boost einschalten (erst nach dem Dezember-Update verfügbar)

Zusammenfassung Pixel 8 Pro erhält letzten Feature-Drop 2023

Video Boost verbessert Videos mit KI

Bearbeitung erfolgt über Google Server

Backup-Funktion und Google-Account nötig

Nur Hauptkamera nutzt Video Boost

Night Sight bei Videos nur in Cloud

KI-Ergebnisse nicht immer überlegen

Okay, zugegeben: Diesmal hat uns Google ganz schön warten lassen. Gerade im Zusammenhang mit der neuen künstlichen Intelligenz Gemini, schien Europa den Feature Drop als allerletztes zu erhalten. Dieses Wochenende war es nun auch auf dem Google Pixel 8 Pro so weit und der Dezember-Drops wurde gelutscht. Mit dabei auch Video Boost, wodurch auf dem Google Pixel 8 Pro die nachträgliche Funktion geliefert wird.Man kennt die überragenden Foto-Qualitäten der Pixel-Phones, welche bei der neuesten Generation nicht zuletzt aufgrund des Tensor-Prozessors und der KI zustande kommen. Nun, Video Boost funktioniert ähnlich - sprich, man bekommt eine Bearbeitung im Hinblick auf Farbintensität, Bildstabilisierung, der Bilddynamik und der Beleuchtung.Aber aufgrund der großen Datenmenge nicht auf dem Pixel-Phone selbst, sondern auf dem Server von Google. Mit dieser Tatsache muss man einige Umstände in Kauf nehmen:Wenn man also nun das erste Video mit Video-Boost-Technologie aufnimmt, erhält man am Ende zwei Videos auf dem Pixel-Phone. Das Erste, welches sozusagen als schnelles Ergebnis zum Teilen dienen soll, in 1080p - und das Zweite, das in der Cloud generiert wurde, in 4K mit 30 fps.Falls man speziell den Night-Sight-Mode bei Videos sucht, so wie er bei den Fotos existent ist, dann wird man enttäuscht - es gibt keinen dedizierten Button. Night Sight wird beim Berechnen mit der KI aber in der Cloud verwendet.Was haltet Ihr von den KI-Ergebnissen im Video-Boost-Modus? Ihr solltet definitiv Eure Ansprüche ein wenig herunterschrauben. Im direkten Vergleich erkennt man die Unterschiede - diese müssen aber nicht immer zwingend besser sein.Schreibt uns gern Eure Meinung zum Google-Video-Boost unten in die Kommentare. Ich bin schon auf Eure Meinung gespannt.