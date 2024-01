Deutsche Telekom hat Eine-millionsten Glasfasertarif freigeschaltet

Die Deutsche Telekom hat nach eigenen Angaben einen wichtigen Meilenstein in ihrem Netzausbau und -umbau erreicht: Demnach nutzen inzwischen eine Million Kunden des Unternehmens Internetzugänge über einen Glasfaseranschluss.

Die Marke in den siebenstelligen Bereich wurde im Januar erreicht, als ein Tarif auf einem FTTH-Anschluss in Halle an der Saale freigeschaltet wurde. Für das Interesse an den Anbindungen, gegen deren Ausbau sich die Telekom über viele Jahre stemmte, sei der immer weiter wachsende Bedarf an Bandbreite verantwortlich, hieß es.Die Zahl der Haushalte, die einen reinen Glasfaseranschluss von der Telekom erhalten können, stieg im Dezember um 380.000 und beträgt jetzt rund acht Millionen. Hier besteht also noch einiges Potenzial, um entsprechende Tarife zu vermarkten. Diese bietet die Telekom aktuell mit Bandbreiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde im Downstream an.Aus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen wird der Upstream allerdings auch hier auf 200 Megabit pro Sekunde gedrosselt. Was bei DSL-Anbindungen und erst recht im Fernsehkabel durchaus technische Gründe hat, ist auf einer Glasfaserleitung eine rein geschäftliche Entscheidung."Wir versorgen Deutschland mit einem schnellen und zukunftsfähigen Netz", kommentierte Abdu Mudesir, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland, den aktuellen Meilenstein. "Unsere Infrastruktur bringt Menschen zusammen und eröffnet beruflich wie privat neue Perspektiven. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag, um die Gesellschaft in eine moderne, digitale Zukunft zu führen"Denn ein Blick auf die besonders häufig genutzten Anwendungen zeigt durchaus, dass hier Dienste mit hohem Bandbreitenbedarf im Mittelpunkt stehen. Die Anwendung, die im Festnetz der Telekom am meisten genutzt wurde, war im Dezember YouTube . Die Videoplattform liegt vor den Streamingdiensten Netflix, Amazon Prime und Disney. Auf Platz Fünf kam die Gaming-Plattform der PlayStation.