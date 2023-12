Kioxia bringt erste MicroSD-Speicherkarte mit ganzen zwei Terabyte

Die frühere Flash-Speicher-Sparte von Toshiba namens Kioxia hat die weltweit erste MicroSD-Speicherkarte mit einer Kapazität von zwei Tera­byte vorgestellt. Die kleine Karte soll vor allem für Kameras, Smart­phones und als Speicher für mobile Spielekonsolen herhalten können.

Wie Kioxia jetzt mitteilte, hat das Unternehmen jetzt mit der Massenfertigung der ersten MicroSDXC-Speicherkarte begonnen, die eine Kapazität von zwei Terabyte bietet. Die Kioxia Exceria Plus G2 2TB sei ein "Durchbruch" für Smartphone-Besitzer, Content Creator und mobile Gamer, da sie die Grenzen für das, was gespeichert werden kann, nach oben verschiebt, so der Hersteller.Kioxia zufolge wird die hohe Speicherkapazität durch die Verwendung eines 3D-Designs im Inneren der Flash-Speicherchips und einen selbst entwickelten Controller möglich. Zwar unterstütze die SDXC-Spezifikation schon seit mehr als einem Jahrzehnt theoretisch Speicherkarten mit bis zu zwei Terabyte, doch konnten derart hohe Kapazitäten bisher schlicht nicht gefertigt werden.Laut Kioxia gelingt dies jetzt, weil man 16 1-Terabit-Dies aus 3D-Flashspeicher übereinander stapelt, dabei aber die von der Spezifikation vorgesehene Maximalhöhe des so entstehenden Chips von höchstens 0,8 Millimietern einhält. Letztlich entsteht so eine Speicherkarte, auf der mehr als 41 Stunden Videoinhalte mit einer Bitrate von 100 Mbps abgelegt werden können. Die Karte soll deshalb unter anderem für Action-Kameras bestens geeignet sein.Die Lesegeschwindigkeit für die Exceria Plus G2 2TB wird mit bis zu 100 Megabyte pro Sekunde angegeben. Die Schreibgeschwindigkeit kann bis zu 90 MB/s erreichen, heißt es. Damit erfüllt die neue 2TB-Speicherkarte die Standards UHS-I U3, A1 und V30. Kioxia nennt zwar allerhand Informationen zu der neuen Speicherkarte, machte aber noch keine Angaben zum Preis. Die Verfügbarkeit und Markteinführung soll Anfang 2024 erfolgen.