SD Express: Samsung bringt MicroSD-Karten mit bis zu 800 MB/s

Samsung hat im Zuge des MWC 2024 den Beginn der Produktion der weltweit ersten MicroSD-Speicherkarten mit 256 Gigabyte bekannt ge­ge­ben, bei der dank des neuen SD Express-Standards ex­trem hohe Über­tragungsraten von bis zu 800 Megabyte pro Sekunde möglich sind.

Interface als Engpass wird überwunden

Zusammenfassung Samsung startet Produktion von SD Express MicroSD-Karten

Neue Karten erreichen bis zu 800 MB/s Übertragungsrate

SD Express Standard ermöglicht hohe Geschwindigkeiten

Bisherige MicroSDs bieten maximal 104 MB/s

Massenfertigung der Karten bislang nicht begonnen

PCI Express 3.0 X1 sorgt für schnelle Datenübertragung

Neue Karten versprechen erhöhte Langlebigkeit

MicroSD-Speicherkarten sind zwar bereits mit Kapazitäten von bis zu zwei Terabyte erhältlich, doch sind die Übertragungsraten in den letzten Jahren nicht mehr gestiegen, weshalb bisher maximal 104 Megabyte pro Sekunde möglich sind. Mit dem bereits 2021 eingeführten neuen Standard SD Express soll sich dies ändern, doch bisher sind kaum derartige Speicherkarten verfügbar und gerade MicroSD-Karten mit entsprechender Unterstützung sind rar.Durch die jetzt von Samsung angekündigte Produktion von SD-Express-kompatiblen MicroSD-Karten mit 256 GB Kapazität könnte sich die Verfügbarkeit deutlich verbessern - vorausgesetzt natürlich auch, dass es mehr Geräte gibt, die SD Express aufseiten der Host-Systeme unterstützen. Noch wird es aber wohl ein wenig dauern, bis die neuen Karten tatsächlich im Handel landen, denn jetzt hat Samsung lediglich die Sample-Produktion angekündigt.Damit beginnt also die Vorbereitung der Massenfertigung, bevor man wirklich in größerem Maßstab fertigen kann und wird. Der Vorteil der neuen Karten besteht vor allem in ihren enormen Datenraten. Die sequenziellen Lesegeschwindigkeiten sollen bis zu 800 Megabyte pro Sekunde betragen. Sie fallen somit um bis zu 40 Prozent höher aus als zum Beispiel bei SATA-SSDs , die bis zu 560 MB/s erreichen. Möglich macht dies die Kommunikation per PCI Express 3.0 X1.Im Vergleich zu "normalen" UHS-1-Speicherkarten ist der Sprung natürlich noch viel größer, denn diese werden um mindestens das Vierfache übertroffen, erreichen sie doch selbst theoretisch nur maximal 200 MB/s. Samsung wirbt unter anderem damit, dass seine neue MicroSD-Karte mit SD Express und 256 GB Kapazität dank einer speziellen Kühlschicht eine erhöhte Langlebigkeit bietet und daher auch bei länger andauernder Belastung problemlos funktionieren soll.Samsung will seine erste MicroSD-Speicherkarte mit SD Express Interface noch in diesem Jahr in den Handel bringen. Was die neuen Karten dann kosten sollen und ob und wann es weitere Kapazitäten geben wird, ließ der koreanische Elektronikkonzern bisher noch offen.