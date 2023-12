Start im April: Ambitionierte private Weltraummission nimmt Hürden

Der Milliardär Jared Isaacman ist der aktivste private Astronaut. Nach der Amateur-Mission "Inspiration 4" soll ein weiteres ambitioniertes Vorhaben mit der Crew Dragon von SpaceX folgen - inklusive Weltraumspaziergang. Jetzt gibt es Details und einen neuen Termin.

Polaris Dawn

Neuer Termin für Milliardär Isaacmans Weltraumtrip

Zusammenfassung Milliardär Isaacman plant weitere SpaceX-Mission

"Polaris Dawn" umfasst drei private Weltraumflüge

Ziel für Start von "Polaris Dawn" ist April

Neue Weltraumanzüge für privaten Raumspaziergang zertifiziert

Anpassungen an Crew Dragon für Außeneinsatz nötig

Strahlenbelastung im hohen Orbit muss minimiert werden

Laserbasierte Kommunikation via Starlink ist anspruchsvoll

Schon Anfang 2022 hatte Jared Isaacman angekündigt, dass er zusammen mit SpaceX unter der Überschrift "Polaris" gleich drei private Weltraummission plant - unter anderem mit dem höchsten jemals erreichten Orbit und dem ersten privaten Weltraumspaziergang. Nachdem die erste Mission wiederholt verschoben werden musste, hat sich der Milliardär jetzt zu Wort gemeldet und ausführlich über den Status der Vorbereitungen berichtet.Demnach habe das "Trainigstempo" zuletzt deutlich angezogen, aktuell sei es das Ziel, im April zu starten. Allerdings betont Isaacman: Polaris Dawn bleibe ein Entwicklungsprojekt mit sehr ehrgeizigen Zielen. "Mit Verzögerungen sollte gerechnet werden." Zwar steht mit Falcon 9 und Crew Dragon von SpaceX die Grundhardware für das Vorhaben bereit, die Missionsziele sind aber ohne große weitere Anstrengungen nicht erreichbar.Wie Isaacman beschreibt, wurden die Weltraumanzüge für den ersten privaten Weltraumspaziergang neu entwickelt und mittlerweile für ihren Einsatz zertifiziert. Bis zuletzt habe man Anpassungen für Mobilität, redundante Lebenserhaltung, Sonnenblende und eine "gewisse" Widerstandsfähigkeit gegen Mikrometeoriten vorgenommen.Um Crew Dragon auf den Außeneinsatz vorzubereiten, mussten weitreichende Anpassungen an der Lebenserhaltungs-Hardware sowie an der Software vorgenommen werden. Wegen des hohen Orbits gebe es außerdem viel "zu analysieren und zu simulieren", um die Strahlenbelastung so gering wie möglich zu halten.Zu guter Letzt sei auch der zuverlässige Betrieb der laserbasierten Kommunikation über die Starlink-Konstellation "keine leichte Aufgabe." Die Herausforderung: Für die Nutzung muss Crew Dragon sehr genau in seiner Position gehalten werden können, jeder Impuls der Schubdüsen könne die Verbindung trennen.