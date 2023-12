Radikal anders: Neuartiger Arc Browser startet jetzt auch für Windows

Es ist alles andere als einfach, im Bereich von Browsern echte Innovationen umzusetzen, Arc von The Browser Company versucht sich aber dennoch daran. Nach dem Debüt für Macs können sich nun auch erste Windows-Nutzer davon überzeugen, ob dieses Kunststück gelingt.

The Browser Company

Echte Browser-Innovationen sind schwierig bis unmöglich

Zusammenfassung Arc von The Browser Company startet Windows-Betatest

Innovationen in Browsern sind eine Herausforderung

Arc ermöglicht Anpassungen des Browsers

Über eine halbe Million Anmeldungen für Betatest

Windows-Features Peek und Little Arc integriert

Arc zielt auf eine saubere, ruhige Nutzungserfahrung

Browser sind so etwas wie Autos: Denn letztere haben vier Räder, ein Lenkrad und zumindest zwei Sitze, das ist und bleibt Standard. Man kann zwar versuchen, es anders zu machen, wir sind als Nutzer aber so an die Standards gewöhnt, dass Abweichungen von dieser technischen und gesellschaftlichen Norm keine Chance haben, und zwar nicht ansatzweise.Auch bei Browsern haben wir uns an das Wie diverser unumstößlicher Feature-Vorgaben gewöhnt, darunter die Adressleiste, die Lesezeichen und das eigentliche Inhalte-Fenster. Arc versucht, das ändern bzw. möchte den Nutzern alle Möglichkeiten geben, den Browser anpassen zu können - auch auf durchaus radikale Weise.Nun hat The Browser Company begonnen, die ersten Einladungen für den Betatest auf Windows zu verschicken. Wie TechCrunch berichtet, hat es schon jetzt mehr als eine halbe Million Voranmeldungen für die Warteliste gegeben. Diese wird nun abgebaut, denn erste Anwender bekommen Links, mit denen sie den Client herunterladen und aktivieren können.Der Rollout startet zunächst gemächlich, im neuen Jahr soll die Schlagzahl dann stark erhöht werden, so die Macher des Browsers. Derzeit ist nicht klar, welche bereits von der Mac-Version bekannten Features für die Windows-Fassung übernommen werden, allerdings ist bekannt, dass Peek und Little Arc portiert werden. Ersteres erlaubt bei einem Link eine kleine Vorschau vor dem Öffnen, letzteres ist eine besonders schlanke Browser-Version, um etwas schnell anzeigen zu können.Das grundsätzliche Ziel von Arc ist es, eine wesentlich sauberere und ruhigere Browser-Erfahrung zu bieten. Nutzern soll geholfen werden, ihre Online-Zeit besser zu organisieren. So erlaubt der Browser auch einen "direkten" Eingriff in das Aussehen einer bestimmten Seite. Lesezeichen und Tabs können in einer Sidebar abgelegt werden, wer zu einer inflationären Tab-Nutzung neigt (wer macht das nicht?), der kann mit einer automatisierten Archivier-Funktion für Ordnung sorgen.