"Moral ist so tief wie noch nie" - Ex-Googler kritisiert "erodierte" Kultur

Google hat Anfang 2023, wie viele andere IT-Unternehmen auch, Massenentlassungen durchgeführt. Rund 12.000 Mitarbeiter mussten sich damals einen neuen Job suchen. Seither ist in Mountain View nichts mehr, wie es war, so ein Mitarbeiter, der nun selbst gekündigt hat.

Das Google von heute ist ein anderes Unternehmen

Floskeln statt Offenheit

Zusammenfassung Google führte 2023 Massenentlassungen durch; 12.000 Jobs weg

Ehemaliger Mitarbeiter kritisiert verlorene Arbeitskultur

Ian Hickson, 18 Jahre bei Google, bemängelt fehlende Vision

Frühere Transparenz und Experimentierfreude vermisst

Hickson: Führungskräfte-Antworten vorhersehbar, keine klare Vision

Unzufriedenheit unter Google-Mitarbeitern laut Hickson verbreitet

Hickson kritisiert CEO Sundar Pichai für fehlende Führungsstärke

Google galt einst als Paradebeispiel für ein Unternehmen mit einer völlig neuen und entspannten bzw. regelrecht hippiesken Arbeitskultur. Doch das ist längst nur noch ein Mythos, wie nun ein ehemaliger Mitarbeiter in einem Blogbeitrag ausführt (via Business Insider ). Das Wort von Ian Hickson hat aber durchaus Gewicht, denn er hat 18 Jahre lang beim vor rund 25 Jahren gegründeten Suchmaschinenriesen aus dem kalifornischen Mountain View gearbeitet.Und Hickson fällt in seinem Blogbeitrag ein hartes Urteil, denn er wirft dem Unternehmen vor, eine "erodierte" Kultur zu haben und meint in Richtung CEO Sundar Pichai, dass es ihm an "visionärer Führung" fehle. Er verweist auf die frühen Tage von Google und meint, dass er sich "sehr glücklich" schätzt, diese Zeit miterlebt zu haben. Denn damals ging das Management offen mit Mitarbeitern um und ehrgeizige Experimente wurden gefördert.Zuletzt sei die Transparenz immer mehr zurückgegangen und sei durch Floskeln abgelöst worden: "Während ich früher eifrig an jeder unternehmensweiten Sitzung teilnahm, um zu erfahren, was passiert, konnte ich zuletzt die Antworten der Führungskräfte Wort für Wort vorhersagen. Heute kenne ich niemanden bei Google, der mir erklären könnte, was die Vision von Google ist."Freilich ist Hicksons Meinung nur eine von rund 100.000 Mitarbeitern, er schreibt aber, dass er mit dieser Ansicht nicht alleine ist: "Wenn du mit Therapeuten in der Bay Area sprichst, werden sie dir sagen, dass alle ihre Google-Kunden mit Google unzufrieden sind." Allerdings wird der Blogbeitrag von etlichen Google-Mitarbeitern in sozialen Medien geteilt und diese stimmen ihm bzw. vielen seiner Aussagen zu.Am schärfsten greift Hickson den Konzernchef an: "Ein Großteil der heutigen Probleme bei Google ist auf den Mangel an visionärer Führung durch Sundar Pichai und sein klares Desinteresse an der Aufrechterhaltung der kulturellen Normen des frühen Google zurückzuführen (...) Entscheidungen wurden nicht mehr zum Wohle der Nutzer, sondern zum Wohle von Google und zum Wohle desjenigen getroffen, der die Entscheidung getroffen hat."