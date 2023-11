Samsung Galaxy A25: Neues Einsteiger-Smartphone vorab im Detail

WinFuture Exklusiv

Samsungs Auffrischung der Galaxy-A-Serie beginnt jetzt auch in Europa. Mit dem Samsung Galaxy A25 5G wird ab Dezember ein neues Einsteigermodell der hunderte Millionen Mal verkauften Mittelklasse-Smartphones in den Markt starten. Wir haben alle Details vorab.

Das Samsung Galaxy A25 wird in der Schweiz bereits von einer Reihe erster Online-Händler gelistet. Das Gerät soll dort zwischen dem 7. und 19. Dezember in den Handel starten und kostet dann mindestens 279 CHF. Aktuell dürfte das Gerät in Deutschland dann ungefähr das Gleiche in Euro kosten, also wohl um die 269 bis 289 Euro.Dafür bekommt der Kunde dann ein 6,5 Zoll großes OLED-Display geboten, welches mit 2340 x 1080 Pixeln eine ordentlich hohe Auflösung bietet. Das Panel erreicht jetzt maximale Bildwiederholraten von bis zu 120 Hertz und stellt damit zumindest in dieser Hinsicht eine Steigerung gegenüber dem Vorgängermodell dar, das im Hinblick auf den Bildschirm ansonsten ähnliches zu bieten hatte.Unter der Haube kommt jetzt der Samsung Exynos 1280 zum Einsatz, ein achtkerniges SoC mit zwei High-End-Cores, die höchstens 2,2 Gigahertz erreichen, und einem integrierten 5G-Modem. Bezüglich Leistung gibt es somit ein leichtes Plus gegenüber dem Galaxy A24 , das noch einen MediaTek-Chip beherbergte und keine 5G-Unterstützung mitbrachte.Auch beim Speicher gibt es ein Upgrade, denn das A25 wird immer mit sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB internem Flash-Speicher ausgestattet. Je nach Land und Region wird außerdem eine Version mit acht GB RAM und 256 GB Flash-Speicher zu haben sein. Was die Kameras angeht, gibt es hingegen keine großen Veränderungen, sodass wieder ein Hauptsensor mit 50 Megapixeln Auflösung im Einsatz ist. Die Optik bietet eine f/1.8-Blende und anscheinend sogar einen optischen Bildstabilisator in Hardware.Letzteres wäre dann doch ein überraschendes Upgrade, denn ein Hardware-OIS ist normalerweise eher in höherpreisigen Samsung-Smartphones zu finden. Neben der Hauptkamera sind auch noch eine Weitwinkelkamera mit acht Megapixeln und f/2.2-Blende sowie 120-Grad-Sichtfeld und ein sinnloser Makro-Sensor mit 2-Megapixel-Auflösung integriert. Die Frontkamera sitzt wie zuvor in einer tropfenförmigen Aussparung am oberen Display-Rand und löst mit 13 Megapixeln auf.Der Akku des Galaxy A25 5G ist mit 5000 mAh für diese Gerätegröße von üblicher Kapazität. Er kann mittels Fastcharge über den USB-C-Anschluss schnell geladen werden. Zur weiteren Ausstattung gehören NFC, WLAN nach 802.11ac und Bluetooth 5.1 sowie ein 3,5-mm-Klinkenanschluss.Das neue Mittelklasse-Smartphone von Samsung unterstützt zwei NanoSIM-Karten und verfügt über einen MicroSD-Kartenslot zur Speichererweiterung um bis zu 1 Terabyte. Der Fingerabdruckleser sitzt im Power-Button, wobei Samsung den Rand des A25 gegenüber dem Vorgängermodell leicht geändert hat und den Tastenbereich leicht hervorstehen lässt. Als Betriebssystem läuft auf dem Galaxy A25 5G ab Werk Android 14 in Verbindung mit der Samsung One UI 6.