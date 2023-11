Dreister geht kaum: Kryptomining-Anlage klaut Strom vom Gericht

Das Kryptomining benötigt bekanntermaßen viel Energie. In Polen kam daher jemand auf die Idee, per Stromdiebstahl die eigenen Kosten gering zu halten - und versteckte die Rechensysteme ausgerechnet in einem Gerichtsgebäude.

Wie der polnische Nachrichtensender TVN24 jetzt berichtet, wurde die Polizei bereits im September gerufen, um eine geheime Kryptomining-Anlage zu beschlagnahmen. Außerdem sollten Beweise gesichert werden, mit denen sich möglicherweise ein Täter ausfindig machen lässt. Letzteres scheint bisher aber nicht gelungen zu sein.Fakt ist allerdings, dass irgendjemand seine Kryptomining-Systeme im Gebäude des Obersten Verwaltungsgerichts Polens versteckte. Es handelte sich hier keineswegs um einige einzelne Rechner, die irgendwo herumstanden. Vielmehr hatte man diverse Systeme in Böden und Lüftungsschächten versteckt und an das Stromnetz des Hauses angeschlossen.Es wurde eine ganze Reihe versteckter Computer entdeckt, die Schätzungen zufolge monatlich Strom im Wert von hunderten bis über tausend Euro aus dem Stromnetz des Gerichts abzweigten und für die Berechnungen in Kryptowährungs-Netzwerken einsetzten. Es ist derzeit nicht bekannt, wie lange die Anlage in Betrieb war. Die Systeme blieben auch deshalb länger unentdeckt, weil sie mit eigenen Funkmodems ausgestattet waren und somit nicht die Datenleitungen des Gerichts nutzten.Zwar wurde noch niemand wegen einer Straftat angeklagt, doch scheint es inzwischen Verdächtige zu geben. Denn das Gericht kündigte die Verträge mit einer Firma, die für die IT-Wartung im Gebäude zuständig war. Bevor der Vertrag auslief, entließ dieses Unternehmen zwei Mitarbeiter, die mehrfach im Gericht tätig waren. Ob es aber mehr als einen vagen Verdacht gibt, ist noch unbekannt.Polens oberste Strafverfolgungsbehörde, die Agentur für innere Sicherheit, wurde mit den Ermittlungen beauftragt. Die Warschauer Bezirksstaatsanwaltschaft hat IT-Experten beauftragt, herauszufinden, wie viel Strom aus dem Obersten Verwaltungsgericht in Warschau gestohlen wurde.