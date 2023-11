Teuer wie Apple: Sonos plant Kopfhörer und TV-Streaming-Box für 2024

Der für seine smarten WLAN-Lautsprecher und Soundbars bekannte Hersteller Sonos hat für das Jahr 2024 große Pläne. Insider berichten von teuren Premium-Kopfhörern und Set-Top-Boxen, um sich gegen Konkurrenten wie Apple und Bose besser aufzustellen.

Beinahe fünf Jahre nachdem die ersten Gerüchte zu Sonos' geplanten kabellosen Over-Ear-Kopfhörern im Netz aufgetaucht sind, soll der US-amerikanische Hersteller im April 2024 ein passendes Produkt auf den Markt bringen. Der oft gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman spricht von einem Preispunkt zwischen 400 und 500 US-Dollar.Die unter dem Codenamen "Duke" entwickelten Kopfhörer sollen sich gegen die Apple AirPods Max (579 Euro) und High-End-Produkte von Bose und Sony aufstellen. "Das Unternehmen versucht nicht, Apple auf technischer Basis zu übertreffen", sagt Gurman.Stattdessen dürfte man sich neben einer Sprachsteuerung auf die Synchronisation und damit das Zusammenspiel mit anderen Sonos-Produkten sowie die "Feinabstimmung beim Klang" konzentrieren.Mit dem Projekt "Pinewood" scheint Sonos zudem an einem Apple-TV-Konkurrenten zu arbeiten. Die geplante Set-Top-Box für Fernseher soll Ende 2024 bzw. Anfang 2025 erscheinen und auf ein eigenes Betriebssystem mit Android-Basis setzen. Zuvor kochten bereits im Frühjahr 2022 Gerüchte zu einem Home Theater OS hoch.Gespräche mit Kabelnetzbetreibern und Streaming-Diensten werden hinsichtlich der App-Entwicklung angeblich bereits geführt. Weiterhin angedacht: Dolby Atmos, Dolby Vision, Sprachsteuerung und eine Kopplung mit Sonos-Lautsprechern. Der Preis soll voraussichtlich zwischen 150 und 200 US-Dollar liegen. Im Vergleich dazu wird der Apple TV 4K derzeit ab 169 Euro verkauft.Eine offizielle Bestätigung der neuen Pro­duk­te steht noch aus. Vor we­ni­gen Wochen gab Sonos-CEO Patrick Spence al­ler­dings zu verstehen, dass das Un­ter­neh­men im nächsten Jahr ein "wichtiges neues Produkt in einer neuen Mul­ti­mil­liar­den-Dol­lar-Ka­te­go­rie" auf den Markt bringen wird. Nach hohen Ausgaben in Forschung und Entwicklung soll 2024 "den Beginn eines mehrjährigen Produktzyklus" markieren.