Verbraucherschutz: Jeder dritte Deutsche wurde schon einmal gehackt

Schon einmal Opfer eines Hackerangriffs geworden? Für ein Drittel der Deutschen lautet die Antwort auf diese Frage: Ja. Wie eine Umfrage zeigt, wurde bei vielen Internetnutzer mindestens schon einmal ein persönlicher Online-Account kompromittiert.

Umfrage: Hacker treffen jeden Dritten

Zusammenfassung 1/3 der Deutschen Opfer von Hackern

Schwache Passwörter oft Ursache

30% hatten gehackten Online-Account

Social Media am häufigsten betroffen

30-44-Jährige am meisten gehackt

41% nutzen Passwörter mehrfach

Angriffe im Netz sind an der Tagesordnung, viele Attacken im privaten Bereich fußen dabei immer noch auf schwachen Passwörtern und nachlässigem Umgang mit Sicherheitsmaßnahmen. Jetzt hat die Verbraucherzentrale in einer repräsentativen Befragung ermittelt, dass bei 30 Prozent der Internetnutzer schon mindestens einmal ein persönlicher Online-Account gehackt wurde.Die Untersuchung gibt dabei auch Aufschluss darüber, wo die Betroffenen von Hackern attackiert wurden. In 35 Prozent der Fälle wurden Social-Media-Konten gehackt, mit Abstand am häufigsten passiert das bei Facebook (27 Prozent). Bei 28 Prozent der betroffenen Nutzer wurden E-Mail-Konten von Hackern angegriffen, danach folgen Accounts bei Online-Marktplätzen mit 21 Prozent und Payment-Konten wie Online-Banking und PayPal (16 Prozent).Wie die Umfrage aufzeigt, sind Betroffene am häufigsten zwischen 30 und 44 Jahre alt. "Angehörige der Altersgruppen von 18 bis 29 Jahre und 45 bis 54 Jahre sowie ab einem Alter von 55 Jahren sind weniger betroffen", so die Verbraucherzentrale. Bei über 65-Jährigen fällt die Quote auf 10 Prozent.Ein Faktor, der Angriffe erleichtert, sind schwache Passwörter. Zunächst erfreulich: In der Befragung geben nur 3 Prozent an, immer das gleiche Passwort für alle Dienste zu verwenden. Der Wert der Nutzer, die "teilweise" gleiche Passwörter mehrfach einsetzten, ist mit 41 Prozent sehr hoch. Hier lassen ältere Nutzer "mehr Vorsicht walten, haben aber auch weniger Accounts.