Die Arbeiten an iOS 17.2 schreiten zügig voran. Mittlerweile verteilt Apple die vierte Beta des kommenden Software-Updates für iPhones und iPads an Entwickler und als Public Preview. Somit stehen die Chancen gut, dass ein finaler Rollout noch vor Weihnachten ansteht.

Zwei iOS-Updates in kurzer Zeit?

Highlights des iOS 17.2-Updates

Während in dieser Woche das Update auf iOS 17.1.2 und mit ihm die Behebung diverser WLAN-Probleme erwartet wird, arbeitet Apple weiter an seinem näch­sten großen Update. In der Nacht auf Mittwoch erschien iOS 17.2 Beta 4, womit die Finalisierung der Software nicht mehr lange auf sich warten lassen dürfte.Die vierte Beta im Speziellen erweitert iOS 17.2 um neue Einstellungen für Standard-Benachrichtigungstöne und Apple Care, Hinweise auf zu langsame USB-C-Speicher bzw. -Kabel bei Aufnahmen von ProRes-Videos sowie ge­mein­same Wiedergabelisten für Apple Music. Das Update steht mittlerweile sowohl für Entwickler als auch in einer öffentlichen Beta-Version zum Download bereit.Abseits der heutigen Verbesserungen und Bugfixes steht iOS 17.2 vorrangig für die lang erwartete Integration der Journal-App. Die Software zum Aufzeichnen von Aktivitäten, Gedanken und Notizen wurde bereits zur WWDC 2023 für iOS 17 in Aussicht gestellt, kommt nun aber erst mit Verspätung auf iPhones & Co.Ferner werden iMessages mit Sticker-Reaktionen ausgestattet und die Aufnahme von "Spatial Videos" für das iPhone 15 Pro eingeführt. Letztere bieten räumliche Videoaufzeichnungen, die später unter anderem mit dem Apple Vision Pro-Headset wiedergegeben werden können. Ebenso stehen neue Optionen für die Aktionstaste (z.B. Übersetzungen) und diverse Updates für Widgets, Memojis, AirPlay, Apple Music und die Apple TV-App auf dem Programm.Ein offizieller Erscheinungstermin wurde seitens Apple bisher nicht bekannt gegeben. Dem aktuellen Ent­wick­lungs­stand zufolge wäre eine Veröffentlichung in Richtung Mitte Dezember allerdings durchaus denkbar. Im letzten Jahr erschien auch iOS 16.2 noch vor den Weihnachtsfeiertagen.