iPhone 15 (Pro): Nun auch noch Burn-In-Probleme beim OLED-Display

Aktuell berichten Besitzer des iPhone 15 (Pro) vereinzelt über Display-Probleme. Das OLED-Panel scheint bei einigen Apple-Smartphones zum Einbrennen zu neigen, dem sogenannten Burn-In. Der Hersteller soll betroffene Geräte jetzt schnellstmöglich austauschen.

Viele Probleme im ersten Monat

Posts from the iphone

community on Reddit

(Noch) nicht viele Nutzer betroffen

Apple iPhone 15 (Pro) Jetzt bei Media Markt bestellen!

Zum Angebot

Zusammenfassung iPhone 15 (Pro) Nutzer berichten über Display-Probleme

OLED-Panel neigt bei einigen Geräten zum Einbrennen (Burn-In)

Apple plant schnellen Austausch betroffener Geräte

Markteinführung des iPhone 15 (Plus) und iPhone 15 Pro (Max) mit Fehlern

Nutzer äußern Unmut in Foren wie Reddit und MacRumors

Probleme treten vor allem bei Tastatur und App-Symbolen auf

Betroffene US-Kunden bestätigen Geräteaustausch durch Apple.

Der Marktstart des iPhone 15 (Plus) und iPhone 15 Pro (Max) ging alles andere als fehlerfrei über die Bühne. Zuerst sorgten iOS-17-Bugs für eine Überhitzung der Hardware, daraufhin berichteten Nutzer von knackenden und übersteuernden Lautsprechern und nun scheint auch das OLED-Display Probleme zu machen - zumindest bei einer kleinen Gruppe von iPhone-Käufern.Unter anderem auf Reddit und in den Foren des Online-Magazins MacRumors machen betroffene Nutzer ihrem Ärger Luft. Im Gegensatz zur nur temporären Image Retention (dt. etwa Bildstau) soll es sich bei den nun aufgetauchten Fehlern tatsächlich um einen Burn-In (dt. Einbrennnen), also ein mögliches Hardwareproblem des OLED-Panels handeln.Bereits nach wenigen Tagen kam es bei Besitzern des iPhone 15 (Pro) zu teilweise markant eingebrannten Elementen, vor allem im Bereich der Tastatur und der App-Symbole des Homescreens. Der Grund für die Probleme ist bisher ungeklärt. Doch kein Grund zur Panik: auch wenn der Aufschrei laut ist, scheint bisher nur eine überschaubare Anzahl an Nutzern von Burn-In-Problemen des OLED-Displays betroffen zu sein.Die vorrangig US-amerikanischen iPhone 15 (Pro)-Besitzer bestätigen allerdings, dass Apple betroffene Geräte un­komp­li­ziert austauscht - soweit diese auf Lager sind. Sollten euch die unschönen Hin­ter­las­sen­schaf­ten von statischen Sym­bo­len auf dem Panel auffallen, solltet ihr euch ebenfalls zeitnah an den Support des Herstellers wenden, etwa im Apple Store oder über die Apple Support-App für iOS.