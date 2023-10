Samsung Galaxy Tab A9+: Das ist das neue Einsteiger-Tablet mit 5G

WinFuture Exklusiv

Samsung bringt mit der Galaxy Tab A9-Serie in Kürze auch neue Ein­stei­ger-Tab­lets auf den Markt und rundet damit sein Tablet-Port­folio nach unten ab. Nach dem Galaxy Tab A9 mit 8,7-Zoll-Display liegen uns nun auch Bilder und Details zum Galaxy Tab A9+ mit 11 Zoll vor.

Samsung

11-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung und 90 Hertz

Zusammenfassung Samsung bringt neue Einsteiger-Tablets der A9-Serie auf den Markt.

Galaxy Tab A9+ hat ein 11-Zoll-Display und 5G-Konnektivität.

Display bietet FHD-Auflösung und Bildwiederholraten von bis zu 90 Hz.

Galaxy Tab A9+ nutzt den Snapdragon 695-Chip von Qualcomm.

Varianten mit 64 oder 128 GB Speicher, erweiterbar per MicroSD.

Akku-Kapazität des Tab A9+ beträgt 7040mAh.

Preis für Basisvariante bei ca. 220 Euro, 5G-Version ca. 260 Euro.

Das Samsung Galaxy Tab A9+ trägt die Modellnummern SM-X210 und SM-X215, je nachdem, ob es sich um die Version mit WLAN- oder mit zusätzlicher 5G-Konnektivität handelt. Das größere Modell besitzt ein 11 Zoll (27,94 cm) großes Display, welches mit einer Full-HD-Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln aufwartet und ein LCD-Panel nutzt. Die maximale Bildwiederholrate soll auf Wunsch auf 90 Hertz gesteigert werden können.Abgesehen von der Größe unterscheidet sich die Plus-Variante vor allem durch die hier verwendete Plattform. Statt eines MediaTek-Chips wird der Snapdragon 695 von Qualcomm verbaut. Der achtkernige SoC bietet Taktraten von bis zu 2,0 Gigahertz und verfügt vor allem über ein integriertes 5G-Modem , sodass man die neue Mobilfunktechnologie in einem erschwinglichen Tablet nutzen kann.Laut vorab verfügbaren Informationen gibt es das Galaxy Tab A9+ in Varianten mit 64 oder 128 Gigabyte internem Flash-Speicher, wobei eine Erweiterung mittels MicroSD-Kartenslot ohne Weiteres möglich sein soll. Der Arbeitsspeicher soll je nach Modell vier oder acht Gigabyte groß sein. Zur weiteren Ausstattung gehören natürlich Bluetooth und WiFi-Support.Beim größeren Tab A9+ ist der Akku mit 7040 mAh relativ groß dimensioniert, wobei es mit maximal 15 Watt Ladeleistung auch etwas länger dauern dürfte, bis der Stromspeicher gefüllt ist. Das Gerät verfügt außerdem über eine 8-Megapixel-Kamera. Preislich dürfte sich das Samsung Galaxy Tab A9+ in der Basisvariante wohl um die 220-Euro-Marke bewegen, während für die 5G-fähige Version mit verdoppeltem Arbeits- und Festspeicher wohl um die 260 Euro fällig werden sollten. Der Kunde kann dann zwischen Varianten in Dunkelblau und Grau wählen.