WinFuture Exklusiv

Samsung arbeitet in diesem Jahr an gleich zwei großen Foldable-Smart­phones, die als Teil der Galaxy Z Fold 6-Serie angeboten werden sollen. Dabei könnte nun eine neue Strategie zum Einsatz kommen, bei der neben dem normalen auch noch ein "Ultra"-Modell angeboten wird.

Samsung

Zweites Fold nicht günstiger, sondern teurer?

Standard- und Ultra-Modell wie bei der Galaxy S-Serie?

Zusammenfassung Samsung plant 2024 zwei Galaxy Z Fold 6-Modelle

Eventuell normales und ein teureres "Ultra"-Modell vorgesehen

Gerüchte über zweigleisige Foldable-Strategie

Codename "Q6A" könnte für das Ultra-Modell stehen

Unterschiede könnten in Ausstattung und Design liegen

Markteinführung und Preise der Foldables noch offen

Kritik am aktuellen Galaxy Z Fold 5 wegen Dicke

Gerüchte um ein zweites "Fold" in Samsungs Galaxy Z-Serie gibt es schon länger, wobei bisher immer die Rede davon war, dass der koreanische Elektronikriese ein günstigeres Modell plant . Im Umfeld des Mobile World Congress 2024 sind uns nun aber Informationen zu Ohren gekommen, laut denen Samsung tatsächlich eine zweigleisige Strategie rund um das Galaxy Z Fold 6 plant - nur eben anders als gedacht.So ist davon die Rede, dass Samsung wie gehabt ein Galaxy Z Fold 6 anbieten wird, das wieder ein faltbares Display und eine hervorragende Ausstattung bieten soll. Allerdings wird sich angeblich noch ein weiteres, teureres Modell zum Lineup der Foldables von Samsung dazugesellen, das möglicherweise die Bezeichnung Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra tragen wird.Damit würde Samsung die gleiche Aufteilung seiner Fold-Serie vornehmen, wie man sie im Grunde schon von den Top-Smartphones der S24-Serie kennt. Es gibt also künftig - sofern unsere Quellen Recht behalten - ein Basismodell in Form des Galaxy Z Fold 6 und ein teureres Galaxy Z Fold6 "Ultra". Inwiefern sich diese Version dann vom "normalen" Galaxy Z Fold 6 unterscheidet, ist bisher noch vollkommen unklar.Dafür, dass es tatsächlich zwei Galaxy Z Fold 6 geben wird, sprechen bereits frühere Berichte. So waren wir bereits vor einigen Wochen neben dem normalen Modell mit dem internen Codenamen "Q6" auf eine weitere Variante mit dem Codename "Q6A" gestoßen. Anscheinend handelt es sich beim "Q6A" um jenes Ultra-Modell, wobei auch dies vorerst noch als Spekulation zu betrachten ist - ebenso wie der Umstand, dass in Barcelona von einem Ultra-Fold zu hören war.Als mögliche Unterschiede zwischen dem normalen Galaxy Z Fold6 und dem Galaxy Z Fold6 "Ultra" kämen etwa die Display-Größe, die Speicherausstattung, ein integrierter oder zumindest optionaler Stylus, unterschiedliche Kameras und die Option einer anderen Akku-Ausstattung infrage. Außerdem könnte Samsung natürlich auch auf ein anderes Design setzen. Das aktuelle Galaxy Z Fold 5 wird zum Beispiel immer wieder als etwas altbacken kritisiert, weil es im Vergleich zu den Geräten anderer Hersteller mittlerweile relativ dick wirkt.Wann und zu welchen Preisen Samsung seine neuen Foldables auf den Markt bringt, bleibt abzuwarten.