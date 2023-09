Surface Duo: Support-Ende erreicht, Microsoft lässt Foldable sterben

Nun ist sie ganz offiziell vorbei: die Lebensdauer des Surface Duo der ersten Generation. Wenig überraschend endet die auf drei Jahre angelegte Support-Phase für das erste faltbare Smartphone von Microsoft ohne ein weiteres Update für das darauf verwendete Android

Zusammenfassung Die Support-Phase für das Microsoft Surface Duo ist beendet.

Seit dem September 2020 war das Gerät im Handel erhältlich.

Microsoft hat zwei Upgrades bereitgestellt und das Gerät auf Android 12L aktualisiert.

Die Update-Versorgung, auch in Bezug auf Sicherheits-Updates, war mangelhaft.

Das Gerät, das als Zukunft des mobilen Computing präsentiert wurde, gilt als Flop.

Nutzer erhalten keine weiteren Betriebssystem-Upgrades oder Sicherheits-Updates.

Eine Gruppe von Tüftlern hat eine inoffizielle Ausgabe von Android 13 für das Surface Duo bereitgestellt.

Microsoft hat das Surface Duo der ersten Generation ohne weitere Aufmerksamkeit in Richtung Altenteil oder Elektroschrotthalde verabschiedet. Das seit genau drei Jahren, nämlich seit 10. September 2020, im Handel verfügbare Surface Duo hat damit seinen offiziellen End-of-Support erreicht, wobei der Umstand, dass die Versorgung mit Updates nach einer derart kurzen Zeit endet, bei Smartphones eigentlich weder überraschend noch selten ist. Kürzlich hatte man zumindest Anfang September noch den offiziellen Android Sicherheits-Patch für August 2023 nachgeliefert Immerhin hat Microsoft ganze zwei OS-Upgrades für das Surface Duo bereitgestellt und das Gerät inzwischen, nach einer gefühlten Ewigkeit, auf Android 12L aktualisiert. Generell gab es aber sehr wenig "Liebe" für das Hybrid-Gerät aus Tablet und Smartphone mit seinen beiden per Scharnier verbundenen 5,8-Zoll-Touchscreens. So war die Update-Versorgung auch mit Blick auf Sicherheits-Updates unterirdisch und Microsoft ließ sich teilweise Monate Zeit, bevor zumindest in Sachen Security nachgebessert wurde.Was von Microsoft vor drei Jahren zusammen mit dem Surface Neo mit großem Tamtam als die Zukunft des mobilen Computing und sozusagen die beste Mischung aus Tablet und Smartphone eingeführt wurde, ist mittlerweile ein peinlicher Flop. Microsoft hat die Teams hinter dem Surface Duo 1 und 2 mittlerweile mit anderen Aufgaben betraut und tut schon seit vielen Monaten höchstens ein Minimum, um die im Markt befindlichen Geräte zu pflegen. Die verbliebenen Bestände werden unterdessen zu Ramschpreisen verhökert.Wer sich ein Surface Duo zugelegt hat, bekommt ab sofort weder Betriebssystem-Upgrades noch Sicherheits-Updates. Die Geräte laufen mit dem auf ihnen verwendeten Android natürlich auch weiterhin, doch steigt mit jedem Monat das Risiko, nicht gegen neu entdeckte Sicherheitsprobleme gefeit zu sein. Für das Surface Duo 2 läuft der Support natürlich noch weiter, aber eben auch nur drei Jahre. Am 21. Oktober 2024 dürfte dann auch dieses Gerät eher sang- und klanglos in die Geschichte gescheiterter Microsoft-Produkte eingehen.Allerdings gibt es zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer, der über die Gerüchte rund um ein angebliches Microsoft-Smartphone mit faltbarem Display hinausgehen. Allerdings steckt dahinter die Community, denn eine Gruppe von Tüftlern nutzt die Geräte für allerhand Experimente und hat unter anderem eine inoffizielle Ausgabe von Android 13 für das Surface Duo bereitgestellt.