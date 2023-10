Es ist bereits länger bekannt, dass Meta auch für Europa die Einführung eines Abos plant, zumindest gab es entsprechende Medienberichte . Nun ist das offiziell, Meta gab bekannt, dass Facebook und Instagram ohne Werbung möglich sein werden, wenn man zehn bis 13 Euro bezahlt.

Facebook und Instagram sind zwar nicht mehr die hippsten Dienste in der Welt der sozialen Netzwerke, das bedeutet allerdings nicht, dass ihnen die Nutzer weglaufen. Im Gegenteil: Auf die globale Gesamtheit gesehen sind die beiden Meta-Angebote immer noch als Giganten einzuordnen.In der EU bekommen Facebook und Instagram nun eine Art Ableger, denn Meta hat heute bekannt gegeben, dass man ein Abo startet, das Werbung und auch das dazugehörige Tracking abschafft: "Um neuen europäischen Vorschriften zu entsprechen, führen wir in der EU, dem EWR und der Schweiz eine neue Abonnementoption ein. Im November werden wir Menschen, die Facebook oder Instagram nutzen und in diesen Regionen wohnen, ermöglichen, diese personalisierten Dienste weiterhin kostenlos mit Werbung zu nutzen oder ein Abonnement abzuschließen, um keine Werbung mehr zu sehen. Solange die Nutzer ein Abonnement haben, werden ihre Daten nicht für Werbung verwendet."Wie Meta selbst schreibt, ist das nicht unbedingt ein Weg, neue Einnahmen zu generieren. Vielmehr reagiert man hier auf Gesetzgebung wie das Gesetz über digitale Märkte sowie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): "Wir respektieren den Sinn und Zweck dieser sich entwickelnden europäischen Vorschriften und verpflichten uns, sie einzuhalten", schreibt Meta.In den meisten Ländern wird dieses Werbefrei-Abo für die Web-Version 9,99 Euro pro Monat kosten, wer mobil auf Reklame und Tracking verzichten will, der muss an Meta 12,99 Euro pro Monat überweisen. Für all jene, die kein Geld bezahlen wollen, wird sich am Nutzungserlebnis nichts ändern, beteuert das Social-Media-Unternehmen.Bis zum 1. März 2024 deckt das Abonnement alle verknüpften Konten eines Nutzers ab. Danach wird jedoch eine zusätzliche Gebühr von sechs Euro pro Monat im Web und monatlichen acht Euro auf iOS und Android für jedes weitere Konto im Account Center des Nutzers fällig.