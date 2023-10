Video bestätigt: Samsung Galaxy S24 Ultra überall mit Snapdragon-CPU

@OnLeaks / Smartprix

Samsung hat ein neues Video veröffentlicht, in dem man eine AnyZoom genannte Technologie vorstellt, die Teil der Ausstattung eines neuen Kamerasensors aus der Isocell-Familie sein wird. In dem unten eingebundenen Clip ist davon die Rede, dass die Funktionalität mithilfe der KI-Fähigkeiten des Snapdragon 8 Gen 3 High-End-SoCs von Qualcomm realisiert wird.Da es unwahrscheinlich ist, dass Samsung die neuen AnyZoom-Features nur in bestimmten Märkten anbieten will, bestätigt man mit dem Video die weltweite Verwendung des Snapdragon-Chips im Galaxy S24 Ultra. Entsprechende Gerüchte gab es schon länger, nachdem Samsung in den letzten Jahren meist seine hauseigenen Exynos-Chips in den Flaggschiff-Smartphones der Galaxy-S-Reihe verbaut hatte.Zuletzt war davon die Rede, dass es zwar in der neuen Produktgeneration wieder einen Exynos-SoC in den Topmodellen der S24-Reihe geben wird, doch beschränkt sich dies ganz offensichtlich auf das Basis- und das Plus-Modell. Das Galaxy S24 Ultra hingegen wird laut dem Video ausschließlich mit dem als energieeffizienter und etwas leistungsfähiger geltenden neuen Qualcomm-Prozessor zu haben sein.In dem Video ist zudem kurz ein Gerät zu sehen, das dem Galaxy S24 Ultra optisch bereits sehr ähnlich sieht. Die neue AnyZoom-Technologie soll die enorme Auflösung des 200-Megapixel-Sensors nutzen, um dem User die Möglichkeit zu geben, einzelne Bildausschnitte bzw. die darin enthaltenen Objekte separat in hoher Auflösung zu fokussieren, zu verfolgen und gegebenenfalls getrennte Aufnahmen dieser Bereiche zu erstellen. Dabei zeichnet das Smartphone dann für den fokussierten Bereich und das Gesamtmotiv jeweils separate Videos auf, um neue kreative Möglichkeiten zu schaffen.Die Vorstellung des neuen Samsung Galaxy S24 Ultra wird zusammen mit den beiden kleineren Modellen bereits am 17. Januar 2024 bei einer Veranstaltung in den USA erwartet, wobei der koreanische Elektronikkonzern bisher weder den Zeitpunkt noch den Ort offiziell bestätigt hat.