Die Samsung Galaxy S24-Serie kommt offiziell erst im Januar auf den Markt, doch jetzt sind gut zwei Monate vor der Verfügbarkeit erste Fotos eines Galaxy S24 Ultra aufgetaucht, die offenbar ein funktionierendes Gerät zeigen. Die Bilder machen klar, wie das Design des neuen Top-Smartphones aussehen wird.

X/Twitter

Galaxy S24: Produktreihe startet Mitte Januar

Zusammenfassung Erste Fotos des Galaxy S24 Ultra aufgetaucht

Design bleibt Samsung-typisch, leichte Änderungen

Display und Rückseite nun flacher gestaltet

Rahmen aus Metall, weiterhin leicht gewölbt

Kameras behalten bekannte Anordnung bei

Neue Farbe "Titanium Gold" enthüllt

Offizielle Vorstellung am 17. Januar 2024

Gut neun Wochen vor der offiziellen Vorstellung der neuen High-End-Smartphones der Galaxy S24-Serie von Samsung hat ein X/Twitter-User erste Fotos des Ultra-Modells veröffentlicht . Bereits in der letzten Woche stellte der Nutzer die Fotos ins Netz, auf denen das Samsung Galaxy S24 Ultra zu sehen ist.Die Fotos zeigen ein Gerät mit einem gegenüber dem noch aktuellen Galaxy S23 Ultra leicht weiterentwickelten Design, bei dem Samsung offensichtlich die grundlegende Design-Sprache beibehält. Das Gerät unterscheidet sich aber in einigen wenigen Punkten durchaus merklich vom Vorgänger.So sind Display und Rückseite nun offensichtlich komplett flach gehalten bzw. weisen nur noch eine minimale Wölbung auf. Samsung verabschiedet sich damit nun wohl auch beim absoluten Top-Modell seiner Smartphone-Palette von der bisher verwendeten Praxis, die Seitenränder des Bildschirms leicht nach hinten zu wölben.Der Rahmen des Galaxy S24 Ultra wird wohl auch künftig leicht gewölbt bleiben und natürlich auch im Jahr 2024 wieder aus Metall gefertigt. Auf den Fotos ist zudem gut erkennbar, dass Samsung an der mittlerweile seit einigen Generationen üblichen Anordnung der Kameras auf der Rückseite festhält.Nach Angaben des X/Twitter-Leakers Ice Universe soll die auf den Fotos gezeigte Farbe die Bezeichnung "Titanium Gold" haben. Sie ist Teil einer relativ reduzierten Farbpalette, zu der laut früheren Berichten auch noch Ausgaben in Weiß/Beige und Schwarz gehören. Noch liegen keine offiziellen Marketing-Bilder der Smartphones der Galaxy S24-Serie vor.Die offizielle Vorstellung erfolgt aller Voraussicht nach am 17. Januar 2024 im kalifornischen San Jose, bevor die Geräte wohl ab dem 26. Januar 2024 weltweit in den Handel kommen sollen.