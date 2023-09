Samsung Galaxy S24: CAD-Render zeigen Design im Stil des iPhones

Es sind noch gut drei Monate, bis Samsung die neuen Top-Smartpho­nes der Galaxy S24-Serie vorstellen wird. Nachdem es zuletzt immer wieder kleinere Details zu Kamera und anderen Ausstattungsmerkmalen gab, liegen jetzt CAD-Render des Samsung Galaxy S24 vor.

@OnLeaks / Smartprix

Alle Jahre wieder, leakt Samsungs Flaggschiff-Serie

Kamera-Design bleibt gleich

Wie immer vor der Einführung einer neuen Flaggschiff-Produktreihe von Samsung bereiten sich auch die Zubehörhersteller auf die neuen Geräte vor. Diese dürften es auch sein, die wie so oft dem französischen Leak-Spezialisten Steve Hemmerstoffer ihre CAD-Daten zur Verfügung gestellt haben, auf deren Basis er nun erste Render erstellen ließ, die das Design des neuen Samsung Galaxy S24 zeigen.Optisch soll sich beim Galaxy S24 offenbar durchaus einiges tun, denn Samsung wechselt jetzt offenbar auf ein Design, bei dem die äußeren Ränder des Rahmens vertikal geschnitten und somit nicht mehr nach außen gewölbt sind. Heraus kommt wohl ein Smartphone, dessen Form nicht von ungefähr an die aktuellen Apple iPhone-Modelle erinnert.Auf der Rückseite bringt Samsung auch beim Galaxy S24 wieder die drei Kameras unter, welche wie zuvor ohne einen dedizierten "Kamerabuckel" auskommen, sondern einfach jeweils einzeln ein wenig aus dem Gehäuse ragen. Bei den Rendern auf Basis von CAD-Daten fällt außerdem auf, dass sich auf einer der Seiten ein pillenförmiger Ausschnitt im Rahmen befindet, der laut der Quelle für eine UltraWideband (UWB) Antenne genutzt werden soll.Die Display-Größe des Galaxy S24 soll wie bisher bei 6,1 Zoll liegen, wobei erneut von einem matten Design der Rückseite die Rede ist. Mit 7,6 Millimetern ändert sich auch die Dicke des neuen Modells angeblich nicht. Anderen Berichten zufolge will Samsung unter der Haube durchaus für positive Neuerungen sorgen. So ist unter anderem von einem knapp 4000mAh großen Akku die Rede, während der Snapdragon 8 Gen 3 mit einer größeren Effizienz für viel Leistung bei gleichzeitig etwas längerer Laufzeit sorgen soll.In den kommenden Tagen oder Wochen dürften bald auch die anderen beiden Modelle der Galaxy S24-Serie, also das Galaxy S24+ und das Galaxy S24 Ultra, ihre Premiere in Form von CAD-Rendern feiern. Die Vorstellung der neuen Top-Smartphones wird am 18. Januar 2024 erwartet.