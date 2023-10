Generalprobe: NASA-Sonde Lucy begegnet in Kürze erstem Asteroiden

Die NASA ist jetzt so weit, die Sonde Lucy nach den An­lauf­schwierig­keiten ihrer Generalprobe zu unterziehen. Lucy soll schon in Kürze an einem ersten "kleinen" Asteroiden vorbeifliegen. Eigentlich war ein solcher Vorbeiflug erst für 2025 geplant.

Doch jetzt hat die NASA bestätigt, dass es schon am 1. November eine Begegnung mit einem Asteroiden geben wird.Die NASA-Sonde Lucy wird demnach an dem Weltraumfelsen "Dinkinesh" vorbeifliegen. Dabei sah es nach dem Start der Sonde gar nicht so aus, dass man überhaupt so weit kommt. Es gab erhebliche Probleme mit der Stromversorgung , sodass das Projekt zu scheitern drohte. Mit einem kurzen Video hat die NASA jetzt bei X/Twitter einen Vorgeschmack auf die Begegnung geteilt:Dinkinesh befindet sich im Haupt-Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter und wird der erste Asteroid auf Lucys Mission sein, bei der die Sonde noch neun weitere Weltraumfelsen besuchen wird.Bei diesen zukünftigen Zielen von Lucy handelt es sich um trojanische Asteroiden, die die gleiche Umlaufbahn wie der größte Planet des Sonnensystems, der Jupiter, haben.Die im Oktober 2021 gestartete Lucy-Mission sollte Dinkinesh oder "1999 VD57" eigentlich gar nicht besuchen. Die Entscheidung, ihn in die Reiseroute der Raumsonde aufzunehmen, wurde im Januar 2023 getroffen, um die ersten Probleme der Mission aufzufangen und so schnell wie nur möglich einen ersten Asteroiden zu begleiten.Die NASA kann nun Lucys innovatives Terminal Tracking System testen, mit dem die Instrumente während des Vorbeiflugs an Asteroiden ausgerichtet bleiben sollen. Das ist nicht so einfach und unkompliziert, wie es vielleicht klingt. Während der endgültigen Annäherung an Dinkinesh wird Lucy mit einer Geschwindigkeit von 16.000 km/h auf den Asteroiden zurasen - etwa sechsmal schneller als eine Gewehrkugel.In dem NASA-Video wird erklärt, dass die Begegnung mit Dinkinesh die perfekte Gelegenheit ist, dieses System zu testen.Die Geometrie des Vorbeiflugs - insbesondere der Winkel, in dem Lucy sich Dinkinesh im Verhältnis zur Sonne nähern wird - ist den geplanten Begegnungen der Mission mit Trojaner-Asteroiden sehr ähnlich. Wenn nun also alles glattgeht, gibt es grünes Licht für die Haupt-Mission.