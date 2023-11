Lucy-Sonde entdeckt beim Ausweichziel eine große Überraschung

Lange war fraglich, ob technische Schwierigkeiten es überhaupt zulassen würden, mit der neuen NASA-Sonde Lucy wie geplant Asteroiden zu besuchen. Mit einer neuen Route wurde es dann doch möglich - und das erste neue Ziel überraschte die Wissenschaftler direkt.

Ein Mini-Mond

Dinkinesh und sein Mond in Aufnahmen der Lucy-Sonde

Passender Name

Zusammenfassung NASA-Sonde Lucy besucht Asteroiden trotz technischer Schwierigkeiten

Erster besuchter Asteroid ist Dinkinesh

Dinkinesh hat einen Mini-Mond, einen 220 Meter großen Felsbrocken

Dinkinesh bedeutet "Du bist wunderbar" auf Amharisch

Existenz des Mini-Mondes überraschte die Wissenschaftler

Lucy wurde gestartet, um trojanische Asteroiden zu erforschen

Ursprüngliche Zielliste von sieben auf elf Asteroiden erweitert

Nach der Neuplanung steuerte Lucy nun als erstes den Asteroiden Dinkinesh an. Dieser befindet sich derzeit rund 480 Millionen Kilometer von der Erde entfernt im Asteroidengürtel zwischen den Orbits von Mars und Jupiter. Aus etwas über 400 Kilometern Entfernung machte Lucy im Vorbeiflug Fotos und sammelte Daten, die auf der Erde direkt ausgewertet wurden.Die Überraschung dabei: Es stellte sich heraus, dass selbst dieser kleine Asteroid über einen Mini-Mond verfügt. Dinkinesh selbst ist nur 790 Meter groß. Und um ihn kreist in geringem Abstand ein gerade einmal 220 Meter großer Felsbrocken.Dinkinesh hatte bis zu seiner Auswahl als Ziel dieser Mission bislang nicht einmal einen Namen. Seine neue Bezeichnung bedeutet in der amharischen Sprache Äthiopiens "Du bist wunderbar". Es handelt sich aber auch um den amharischen Namen für Lucy, nach der die Sonde benannt ist - hierbei handelt es sich um eine 3,2 Millionen Jahre alte Vorfahrin der Menschen, deren Überreste in den 1970ern in Äthiopien gefunden wurden."Dinkinesh hat seinem Namen wirklich alle Ehre gemacht; das ist wunderbar", sagte Hal Levison vom Southwest Research Institute, der leitende Wissenschaftler der Mission. Denn mit einem Mond hätte hier im Vorfeld wohl niemand gerechnet.Die NASA hat Lucy eigentlich an Dinkinesh vorbeigeschickt, um für die größeren, geheimnisvolleren Asteroiden in der Nähe des Jupiters zu proben. Die 2021 gestartete Raumsonde wird 2027 den ersten dieser sogenannten trojanischen Asteroiden erreichen und ihn mindestens sechs Jahre lang erforschen. Die ursprüngliche Zielliste von sieben Asteroiden umfasst nun elf.