Zum ersten Mal wurde Wasser auf einem Asteroiden entdeckt

Ein Projekt der NASA und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat eine sensationelle Entdeckung ermöglicht. Mithilfe eines Teleskops an Bord einer umgebauten Boeing 747 wurden zum ersten Mal Wassermoleküle auf einer Asteroidenoberfläche entdeckt.

Deutsches Teleskop entdeckt Wasser auf Asteroiden

Jetzt soll Webb genau schauen

Zusammenfassung Asteroidenforschung klärt Ursprung irdischen Wassers

SOFIA-Teleskop findet Wassermoleküle im All

Erstmaliger direkter Nachweis von Wasser auf Asteroiden

Forscherteam plant Jagd auf weitere Asteroiden

James-Webb-Teleskop soll bei Suche helfen

Studien zielen auf besseres Verständnis der Wasserverteilung ab

Wie kam das Wasser auf die Erde? Diese Frage beschäftigt Astronomen schon seit langer Zeit. Eine Antwort soll unter anderem die Beobachtung von Asteroiden im Sonnensystem bringen. In Daten des mittlerweile ausgemusterten Stratosphäre-Observatoriums für Infrarot-Astronomie (SOFIA) - einem Gemeinschaftsprojekt der NASA und des DLR - wurden jetzt eindeutige Signale von Wassermolekülen entdeckt.Wie Wissenschaftler des Southwest Research Institute in The Planetary Science Journal (via Phys ) schreiben, sind Asteroiden als Überbleibsel aus dem frühen Prozess der Planetenentstehung für die Erforschung der Herkunft des Wassers von zentraler Bedeutung. Dr. Anicia Arredondo, Hauptautorin eines Artikels: "Von besonderem Interesse ist die Verteilung von Wasser auf Asteroiden, da dies Aufschluss darüber geben kann, wie das Wasser auf die Erde gelangt ist."Allerdings: Wasser war bisher nie direkt auf Asteroiden nachgewiesen worden. Das ändert sich mit der Veröffentlichung des Teams: "Wir haben auf den Asteroiden Iris und Massalia ein Merkmal entdeckt, das eindeutig auf molekulares Wasser zurückzuführen ist", so Arredondo.Nach dem sensationellen Fund wollen die Forscher jetzt gezielt auf die Jagd nach weiteren Asteroiden gehen. Dafür hofft man auf Beobachtungszeit mit dem James Webb Space Teleskop , um insgesamt 30 weitere Ziele ins Visier zu nehmen. Mit den daraus folgenden Studien hoffen die Forscher, unser Verständnis für die Verteilung von Wasser im Sonnensystem deutlich zu verbessern.