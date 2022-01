Prime Gaming: Diese Spiele & DLCs verschenkt Amazon im Februar

Übersicht der Amazon Prime Gaming-Geschenke - Februar 2022

Apex Legends - Core Crafted Pathfinder Bundle

Battlefield 2042 - Prime Gaming Reward Bundle #2

Black Desert Mobile - Prime All-Inclusive Plus Chest

Blankos - Mashup Item Bundle

Call of Duty - Circuit Board Bundle, Delicate & Deadly Bundle

Fall Guys - Doodles the Clown costume und 6,500 kudos

FIFA - Prime Gaming Pack 4

For Honor - Champion Status, 2 Scavenger Crates + BP

Legends of Runeterra - Tier 3 Prismatic Chest, Epic Wildcard

Madden - Prime Playoff Pack: 1x 94 OVR Troy Polamalu (NCAT Player)

New World - Sorcerer's Finery Pack

Red Dead Online 30% Rabatt auf einen Araber (Pferd)

Rainbow Six Siege - 7 Tage Renown Booster

Roblox - Futuristic Mech Sled

Rainbow Six Extraction - Rubicon Phase

Splitgate - Nebula Sniper Skin, Nebula Assault Rifle Skin, Nebula Pistol Skin, Nebula Portal Skin

Warframe - Verv Ifrit Kubrow Armor

31. Januar - Letzte Gelegenheit: Star Wars Jedi: Fallen Order, Total War: Warhammer, World War Z: Aftermath, Two Point Hospital, WRC 7 FIA World Rally Championship, Abandon Ship, In Other Waters, Paper Beast - Folded Edition, Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered

Star Wars Jedi: Fallen Order, Total War: Warhammer, World War Z: Aftermath, Two Point Hospital, WRC 7 FIA World Rally Championship, Abandon Ship, In Other Waters, Paper Beast - Folded Edition, Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered 1. Februar - Gratis-Spiele mit Prime: Stellaris, Ashwalkers: A Survival Journey, As Far as the Eye, Double Kick Heroes, Golazo! Soccer League

1. Februar - Blankos - Accessory Bundle

- Blankos - Accessory Bundle 2. Februar - Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions - Select Awakening Prism x50 Summon Ticket

- Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions - Select Awakening Prism x50 Summon Ticket 2. Februar - Mobile Legends Bang Bang - Amazon Prime Chest

- Mobile Legends Bang Bang - Amazon Prime Chest 3. Februar - Grand Theft Auto Online - $100k GTAO

- Grand Theft Auto Online - $100k GTAO 3. Februar - Paladins - Heartbreaker Tyra skin

- Paladins - Heartbreaker Tyra skin 3. Februar - SMITE - Mysterious Warrior Mulan

- SMITE - Mysterious Warrior Mulan 7. Februar - Lords Mobile - Pack F: Warlord Pack

- Lords Mobile - Pack F: Warlord Pack 9. Februar - Roblox - UFO Hat

- Roblox - UFO Hat 10. Februar - Dead by Daylight - "Love Hurts" Outfit

- Dead by Daylight - "Love Hurts" Outfit 10. Februar - Grand Theft Auto Online - $100k GTAO

- Grand Theft Auto Online - $100k GTAO 15. Februar - Legends of Runeterra - Tier 3 Prismatic Chest & 3 Rare Wildcards

- Legends of Runeterra - Tier 3 Prismatic Chest & 3 Rare Wildcards 16. Februar - Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions - Select Element Fragment of Thought x50 Summon

- Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions - Select Element Fragment of Thought x50 Summon 16. Februar - Mobile Legends Bang Bang - Popol und Kupa-Hunting Pals

- Mobile Legends Bang Bang - Popol und Kupa-Hunting Pals 17. Februar - Grand Theft Auto Online - $100k GTAO (bis zu $400k im Monat)

- Grand Theft Auto Online - $100k GTAO (bis zu $400k im Monat) 21. Februar - Lords Mobile - Pack A: Progression Pack

- Lords Mobile - Pack A: Progression Pack 21. Februar - PUBG: Battlegrounds - Gold G-Coin Box, contraband coupon x 10, polymer x 30

- PUBG: Battlegrounds - Gold G-Coin Box, contraband coupon x 10, polymer x 30 22. Februar - Doom Eternal - There Can Be Oni One Content Pack

- Doom Eternal - There Can Be Oni One Content Pack 24. Februar - Grand Theft Auto Online - $100k GTAO (bis zu $400k im Monat)

- Grand Theft Auto Online - $100k GTAO (bis zu $400k im Monat) Verfügbar im Februar - Lost Ark-Inhalte: Battle mit Crystaline Aura, Amethyst Shard Pack und Battle Chest Bundle

- Lost Ark-Inhalte: Battle mit Crystaline Aura, Amethyst Shard Pack und Battle Chest Bundle Verfügbar im Februar - Two Point Hospital Content-Bundle, inklusive Stealth Mode Bundle: Ninja Outfit, Orrery Statue, Retro Vanity Cabinet

Alle Spiele und Loot im Überblick

Auch im Februar beliefert Amazon seine Prime-Mitglieder mit neuen Gaming-Highlights in Form von Gratis-Spielen, In-Game-Inhalten und Twitch-Drops. Bereits im Vorfeld verschaffen wir euch einen Überblick über sämtliche Prime-Dreingaben, die im kommenden Monat zur virtuellen Abholung bereitstehen werden. Als Aushängeschild der kostenlosen Titel zeigt sich, ein echtzeitbasiertes Global-Strategiespiel des schwedischen Entwicklers Paradox. Außerdem steht der Release des neuen Amazon-MMORPGs bzw. die Europa-Portierung von Lost Ark auf dem Programm.Neben Stellaris verschenkt Amazon Prime Gaming im Februar 2022 zudem die Survival-Simulation Ashwalkers: A Survival Journey, den rundenbasierten Roguelike-Ressourcen-Manager As Far As The Eye, das Shoot'Em Up Double Kick Heroes und den Arcade-Fußball-Titel Golazo! Soccer League. Die Spiele können pünktlich zu Monatsbeginn in der Prime Gaming-Bibliothek freigeschaltet werden. Sollten für sie andere Store-Clients (z.B. Origin) benötigt werden, erhaltet ihr die passende Codes zur Aktivierung.Abseits der fünf Gratis-Spiele im Februar bietet Amazon seinen Prime-Mitglieder erneut eine vergleichsweise großen Anzahl an In-Game-Inhalten an. Zu diesen gehören unter anderem diverse Skins, Währungen, Booster-Pakete und Lootkisten. Aus der Masse herausstechen sollen dabei vor allem die kommenden Inhalte für Spiele wie Lost Ark, Rainbow Six Extraction, FIFA 22, Blankos Block Party und Lords Mobile. Hinzu kommen die saisonal wechselnden Twitch-Drops , die separat von Prime-Inhalten über den Streaming-Dienst abgerufen werden können.Wirft man einen Blick auf die nachfolgende Auflistung, dürften sich Gamer auch über kostenlose Goodies für weiterhin beliebte Online-Spiele freuen. Dazu gehören unter anderem Grand Theft Auto Online ( GTA 5 ), Dead by Daylight, Roblox, New World, Call of Duty, Apex Legends, PUBG und Battlefield 2042.