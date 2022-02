Prime Gaming: Diese Spiele & DLCs verschenkt Amazon im März

Übersicht der Amazon Prime Gaming-Geschenke - März 2022

Brawlhalla - Cosmic Bundle

Call of Duty: Vanguard / Warzone - Strategic Assault Bundle

DOOM Eternal - There Can Be Oni One Bundle Pack

PUBG: Battlegrounds - Gold G-Coin Box, contraband coupon x 10, polymer x 30

Rainbow Six Siege - 7 Day Renown Booster

Roblox - UFO Hat

Splitgate - [Epic] Nebula Railgun Skin, [Epic] Nebula Battle Rifle Skin, [Legendary] Hunt Shotgun Skin

Warframe - Rubico VERV Weapon Skin, Weapon

1. März - Letzte Gelegenheit: Stellaris, Ashwalkers: A Survival Journey, As Far as the Eye, Double Kick Heroes und Golazo! Soccer League

Stellaris, Ashwalkers: A Survival Journey, As Far as the Eye, Double Kick Heroes und Golazo! Soccer League 1. März - Gratis-Spiele mit Prime: Madden NFL 22, Surviving Mars, Crypto Against All Odds, I'm looK INside, Pesterquest, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech und The Stillness of the Wind

28. Februar - Black Desert Mobile- Prime Epic Outfit Chest (5) - [Epic] Weapon Outfit Chest (5) - [Epic] Armor Outfit Chest

- Black Desert Mobile- Prime Epic Outfit Chest (5) - [Epic] Weapon Outfit Chest (5) - [Epic] Armor Outfit Chest 28. Februar - Fall Guys - La Luz the Wrestler Bundle

- Fall Guys - La Luz the Wrestler Bundle 1. März - Red Dead Online - 40% Rabatt auf Semi-Automatic Pistol, 30% Rabatt auf Established oder Distinguished Bounty Hunter Role Item

- Red Dead Online - 40% Rabatt auf Semi-Automatic Pistol, 30% Rabatt auf Established oder Distinguished Bounty Hunter Role Item 2. März - Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions - Select Alcryst Statue x100 Summon Ticket

- Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions - Select Alcryst Statue x100 Summon Ticket 2. März - Mobile Legends Bang Bang - Amazon Prime Chest

- Mobile Legends Bang Bang - Amazon Prime Chest 3. März - Grand Theft Auto Online - GTA$100k

- Grand Theft Auto Online - GTA$100k 3. März - Paladins - Digitized Bomb King

- Paladins - Digitized Bomb King 3. März - SMITE - Safe Breaker Kali

- SMITE - Safe Breaker Kali 7. März - Lords Mobile - Pack B

- Lords Mobile - Pack B 9. März - Roblox - Mardi Gras Steampunk Mask

- Roblox - Mardi Gras Steampunk Mask 10. März - Dead by Daylight - Fancy Family Dinner Outfit for Jake Park

- Dead by Daylight - Fancy Family Dinner Outfit for Jake Park 10. März - Grand Theft Auto Online - GTA$100k

- Grand Theft Auto Online - GTA$100k 14. März - Nakara: Bladepoint - Immorta's Mountain Headwear

- Nakara: Bladepoint - Immorta's Mountain Headwear 15. März - Blankos - Catch Up Bundle

- Blankos - Catch Up Bundle 15. März - Legends of Runeterra - Rare Prismatic Chest,One Epic Wildcard

- Legends of Runeterra - Rare Prismatic Chest,One Epic Wildcard 16. März - Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions - Gil Snapper (XL) x100

- Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions - Gil Snapper (XL) x100 16. März - Mobile Legends Bang Bang - Popol und Kupa-Hunting Pals

- Mobile Legends Bang Bang - Popol und Kupa-Hunting Pals 17. März - Grand Theft Auto Online - GTA$100k

- Grand Theft Auto Online - GTA$100k 21. März - Lords Mobile - Pack C

- Lords Mobile - Pack C 22. März - Two Point Hospital - Stealth Mode Bundle

- Two Point Hospital - Stealth Mode Bundle 24. März - Grand Theft Auto Online - GTA$100k

- Grand Theft Auto Online - GTA$100k 31. März - Grand Theft Auto Online - GTA$100k

- Grand Theft Auto Online - GTA$100k Bald Verfügbar - PUBG: Battlegrounds - Gold G-Coin Box, contraband coupon x 10, polymer x 30

Alle Spiele und Loot im Überblick

Amazon stellt seine Gaming-Highlights für den März 2022 vor. Prime-Mitglieder können sich im kommenden Monat auf insgesamt sieben kostenlose Spiele, diverse In-Game-Inhalte und Twitch-Drops freuen. Nach bekannter Manier verschaffen wir euch einen Überblick über sämtliche Gratis-Dreingaben, die der weltweit größte Versandhändler in den nächsten Wochen zu bieten hat. Angefangen mit den beiden Aushängeschildern Madden NFL 22 und dem Sci-Fi-Strategie-Titel Surviving Mars. Für EA's Football-Spiel erhalten Prime-Kunden zudem jeden Monat neue Packs für ihr Ultimate Team.Abseits der beiden namhaften Games verschenkt Amazon des weiteren das Tower-Defense-Spiel Crypto Against All Odds, das Indie-Adventure Look Inside, die Visual Novel Pesterquest, den Deck-Building-Titel SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech und den ruhigen Farming-Simulator The Stillness of the Wind. Wie üblich stehen alle Spiele ab dem 1. März in der Prime Gaming-Bibliothek zum Download bereit. Sollten für sie zusätzliche Store-Clients (z.B. Steam, Origin, etc.) benötigt werden, wird euch ein passender Code für die Aktivierung bereitgestellt.Weiterhin kündigt Amazon Gaming diverse In-Game-Inhalte für Spiele aller Art an. Unter anderem werden Spieler des neuen Online-Rollenspiels Lost Ark im März mit einem weiteren Paket versorgt, welches das bisherige "Battle Item Pack" ablöst. Exklusive Gegenstände, Währungen und Skins bietet man zudem für Spiele wie Red Dead Online, Call of Duty , Apex Legends, PUBG, Grand Theft Auto Online (GTA 5) und Dead by Daylight an.Im Anschluss findet ihr eine komplette Übersicht der Neuheiten, die im März auf Prime-Kunden warten.