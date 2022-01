Prime Gaming: Diese Spiele & DLCs verschenkt Amazon im Januar

Übersicht der Amazon Prime Gaming-Geschenke - Januar 2022

Apex Legends - Loba Rose Bundle

Battlefield 2042 - Prime Gaming Reward Bundle #1

Black Desert Mobile - Prime Horse Emblem & Pet Chest

Blankos - Accessory Bundle

Call of Duty - 1x Calling Card, 1x 2XP Token, 1x 2WXP Token, 1x Emblem, calling card, or Weapon Sticker

Fall Guys - Protector Bundle

FIFA 22 - 7x Gold Rare Players, 2x 82 Overall Player Picks, 12x Rare Consumables, 1x Messi Player Loan (12 Matches)

League of Legends - Prime Gaming Capsule

League of Legends Wild Rift - Random Bauble Chest

Legends of Runeterra - Epic Wildcard

Lords Mobile - Pack C: Academy Pack

Madden NFL 22 - Zero Chill Pack

Mobile Legends Bang Bang - Amazon Prime Chest

New World - Thespian Bundle

Rainbow Six Siege - Pericote Bundle

Red Dead Online - Reward for a Bolt Action Rifle, Reward for a Free Coat

Warframe - Verv Penta Pack

Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions - Select UR Unit Summon Ticket

Free Fire - An Artist's Escape

Grand Theft Auto Online - GTA $100,000

Paladins - Ebon Star Zhin Skin

SMITE - World Tour Nemesis

Jetzt verfügbar - Gratis-Spiele mit Prime: Star Wars Jedi: Fallen Order, Total War: Warhammer, World War Z: Aftermath, Two Point Hospital, WRC 7 FIA World Rally Championship, Abandon Ship, In Other Waters, Paper Beast - Folded Edition, Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered

10. Januar - Lords Mobile - Pack D: Training Pack: Speed Up Training

12. Januar - Roblox - Futuristic Mech Sled

13. Januar - Grand Theft Auto Online - GTA $100,000

18. Januar - Legends of Runeterra - 1 Tier 3 Prismatic Chest, 1 Epic Wildcard

18. Januar - Mobile Legends Bang Bang - Amazon Prime Chest

19. Januar - Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions - Story Skip Ticket100, Event Skip Ticket100, NRG Restore(L)30

19. Januar - Free Fire - Pet Skin: Sakura Ottero

20. Januar - Grand Theft Auto Online - GTA $100,000

27. Januar - Grand Theft Auto Online - GTA $100,000

27. Januar - Lords Mobile - Pack C: Academy Pack

Im Januar erhältlich - PUBG: Battlegrounds - Prime Gaming Fan-tastic skin

Im Januar erhältlich - Doom: Eternal - Agent Vile "Master Collection" Bundle

Alle Spiele und Loot im Überblick

Mit leichter Verspätung kündigt Amazon seine Prime Gaming-Highlights für den aktuellen Monat Januar an. Auch zu Beginn des Jahres profitieren Prime-Mitglieder des Online-Händlers von der kürzlich gestarteten Kooperation mit Electronics Arts (EA), was sich in den neuen Gratis-Spielen und In-Game-Inhalten widerspiegelt. Als Aushängeschilder der kostenlosen Titel zeigen sich das Sci-Fi-Abenteuer Star Wars Jedi: Fallen Order, das Fantasy-Strategiespiel Total War: Warhammer und der Koop-Zombie-Shooter World War Z: Aftermath.Zu den drei Top-Games, die ab sofort zum Download in der Prime Gaming-Bibliothek zur Verfügung stehen, gesellen sich außerdem Two Point Hospital, WRC 7 FIA World Rally Championship, Abandon Ship, In Other Waters, Paper Beast - Folded Edition und Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered. Für sämtliche EA-Titel erhalten Kunden einen passenden Origin-Code, der zum dauerhaften Besitz eingelöst werden kann. Andere Spiele bleiben hingegen erhalten, solange eine aktive Prime-Mitgliedschaft geführt wird.Neben den insgesamt neun kostenlosen Spielen bietet Amazon Prime Gaming auch in diesem Monat eine vergleichsweise große Anzahl an In-Game-Inhalten in Form von Skins, Währungen, Booster-Paketen und Lootkisten an. Hinzu kommen diverse Twitch-Drops, die saisonal variieren. Alle Inhalte müssen manuell über die Webseite des Unternehmens angefordert werden und stehen nach einer Aktivierung innerhalb der jeweiligen Spiele zur Verfügung. Oft ist dafür eine Verlinkung des Spiel- und Amazon-Accounts nötig.Unter anderem profitieren Spieler der Titel Battlefield 2042, FIFA 22 , Apex Legends, League of Legends (LoL), Grand Theft Auto 5 (GTA Online) und Roblox von den Dreingaben. Für das eigene Online-Rollenspiel New World wird zudem ein neues Paket aus Skins und Emotes an die Spieler verteilt.