Samsung Galaxy S24: Exynos-SoC kommt in mehr Länder als gedacht

Es gab Gerüchte, dass manche Märkte das Samsung Galaxy S24 mit dem Exynos 2400 erhalten, während andere die Variante mit dem Snapdragon 8 Gen 3 bekommen. Ein Update deutet darauf hin, dass die Exynos-Version sogar im eigenen Land auf den Markt kommt.

Exynos 2400 im Galaxy S24: Samsungs riskante Wette

Galaxy S24: Snapdragon oder Exynos im Heimatland?

Zusammenfassung Samsung Galaxy S24 könnte Exynos 2400 auch in Südkorea enthalten.

S23-Modelle nutzten Snapdragon wegen Problemen mit Exynos.

Verbesserungen könnten dessen Leistung und Effizienz steigern.

Samsung Galaxy S24 wird wohl Anfang 2024 angekündigt.

Bei der diesjährigen Galaxy-S23-Reihe hat Samsung in allen Regionen ausschließlich auf den Snapdragon-8-Gen-2-Prozessor umgestellt. Der Grund dafür war vor allem die Leistung des vorherigen Exynos 2200, der von zahlreichen Problemen betroffen war, die sich auf Geräte mit diesem SoC auswirkten und dazu führten, dass Samsung den Chipsatz zugunsten von Qualcomms Flaggschiff-Silizium fallen ließ.Letzten Monat wurde gemunkelt, dass Samsung seinen hauseigenen Flaggschiff-Chip für das Galaxy S24, Galaxy S24 Plus und dem Galaxy S24 Ultra verwenden wird, der vermutlich nur in wenigen ausgewählten Regionen erscheinen wird. Laut einer südkoreanischen Publikation würde Samsung den Exynos 2400 auch in der kommenden Serie auf dem lokalen Markt einsetzen.Auch wenn dieses Gerücht bisher nicht bestätigt wurde, könnte ein solcher Schritt darauf hindeuten, dass Samsung hinter den Kulissen daran arbeitet, die zahlreichen Probleme zu beheben, die die Leistung und Effizienz des Chips beeinträchtigten. Das würde die Möglichkeit eröffnen, dass die Südkoreaner den Exynos 2400 in Zukunft in weiteren Geräten einsetzen und die Variante mit dem verbauten Snapdragon 8 Gen 3 den USA und anderen Regionen einsetzen würde.Was die technischen Daten angeht, so verwendet der Next-Gen-SoC einen 4-nm-Prozessknoten und verfügt über einen 10-Kern-Prozessor, der von einem Cortex X4 mit 3,1 GHz angetrieben wird. Bei der GPU soll es sich um eine Xclipse 940 handeln, die doppelt so viele Grafikeinheiten bietet wie der Exynos 2200 im Galaxy S22. Folgt man dem üblichen Veröffentlichungszeitplan, wird das Samsung Galaxy S24 zusammen mit den beiden SoC-Versionen voraussichtlich im Januar oder Februar 2024 angekündigt.Wenn Samsung den Exynos 2400 wirklich verbessert hat, würdet Ihr ihn dann dem Snapdragon 8 Gen 3 im Galaxy S24 vorziehen? Wir sind gespannt auf Eure Meinung zu dem Thema.