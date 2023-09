Galaxy S24: Samsung soll Launch im Januar planen - das ist der Termin

Samsung will seine kommende Serie von Flaggschiff-Smartphones wohl noch einmal zwei Wochen früher vorstellen, als es in den letzten Jahren der Fall war. Laut Quellen aus dem Umfeld des Konzerns startet das Samsung Galaxy S24 schon Mitte Januar.

Samsung

Noch früher geht es fast nicht

Zeitplan hat sich bereits um 1,5 Monate verschoben

Nur für kurze Zeit! Allnet-Flat mit Galaxy S23 256GB und 60 GB LTE

Zum Angebot

Zusammenfassung Samsung plant, Galaxy S24 Mitte Januar 2024 vorzustellen

Vorstellungstermin wird im Vergleich zu Vorgängermodellen vorgezogen

"Ice Universe" nennt den 18. Januar 2024 als möglichen Launch-Termin

Produktion der neuen Top-Smartphones soll ab November 2023 starten

Galaxy S24-Serie besteht wahrscheinlich aus drei Modellen

Mögliche Änderungen: Streichung der 10x-Zoom-Kamera, flacher Bildschirm

Die nächste Generation der Top-Smartphones von Samsung soll noch etwas früher auf den Markt kommen. Hatte Samsung den Termin beim Galaxy S23 bereits auf den 1. Februar vorgezogen, so wird man beim Galaxy S24 und seinen größeren Schwestermodellen ein weiteres Mal am sonst üblichen Terminplan herum korrigieren.Wie der chinesische Journalist und Tippgeber "Ice Universe" über sein Konto beim Twitter-Pendant Weibo verlauten ließ, plant Samsung den Launch des Galaxy S24 in der Woche um den 18. Januar 2024. Noch soll "keine präzise Zeit" feststehen, hieß es. Aus anderen Quellen war aber durchaus auch schon zu hören, dass der 18. Januar 2024 als Launch-Termin feststehen soll.Damit würde Samsung den Termin noch einmal zwei Wochen vorziehen. Schon in den letzten Jahren wanderten die Launch-Termine für die neuen Top-Smartphones des Marktführers aus Südkorea immer weiter nach vorn. Die Zeiten, in denen man die Galaxy-S-Modelle anlässlich des Mobile World Congress in Barcelona Ende Februar vorstellte, sind nun wohl endgültig vorbei.Aus anderen Quellen war zuletzt zu hören, dass Samsung die Produktion seiner neuen Top-Smartphones ab November aufnehmen will, um die Einführung im Frühjahr 2024 vorzubereiten. Dass man rund drei Monate vor der offiziellen Präsentation mit der Fertigung beginnt, ist unter anderem damit zu begründen, dass zunächst anfängliche Probleme aus der Welt geschafft werden müssen, bevor die Stückzahlen gesteigert werden können.Nach bisherigem Kenntnisstand soll die Galaxy S24-Serie wieder aus drei Modellen bestehen, die sich optisch nur wenig verändern. Noch gibt es relativ wenige Details zu den Geräten, wobei unter anderem zu hören war, dass Samsung die 10x-Zoom-Kamera beim Galaxy S24 Ultra streichen will. Außerdem ist von einem flachen Bildschirm die Rede, womit man sich auch beim Topmodell der Serie von den bisher verwendeten Displays mit abgerundeten Seitenrändern verabschieden würde.