Google-Rabatt: Pixel 7 und Pixel 8 (Pro) bei Saturn zum Sparpreis

Zur Black Friday Woche erhaltet ihr das Google Pixel 7 und Pixel 8 (Pro) bei Saturn heute zum Tiefpreis. Die günstigen Smartphones bieten OLED- und HDR-Technologie, flotte Achtkern-Chips, hoch­auf­lö­sen­de Kameras und natürlich auch das neue Android 14.

Preisbewusste Schnäppchenjäger wissen: Bei Smartphones lohnt sich oft der Griff zum Vorjahresmodell. So auch im Fall des Google Pixel 7, das dank seiner leistungsstarken Hardware und einem Update-Support bis ins Jahr 2027 aktuell besonders beliebt ist.Der reduzierte Preis von 489 Euro bei Saturn verbessert das Preis-Leistungs-Verhältnis umso mehr. Doch nicht nur das, auch die neuen Pixel 8 und Pixel 8 Pro locken mit einem speziellen Angebot.Wer denkt, das Google Pixel 7 gehört mittlerweile technisch zum alten Eisen, der irrt sich. Der verbaute Google Tensor G2-Chip hält in Kombination mit 8 GB Ar­beits­spei­cher (RAM) und dem originalen Android 14 auch für die nächsten Jahre noch mehr als genug Leistung für Apps und Spiele aller Art bereit.Darüber hinaus verspricht Google eine Akkulaufzeit von mehr als 24 Stunden, bietet die passenden (kabellosen) Schnellladefunktionen und einen zeitgemäßen Funktionsumfang. Alles verpackt in einem stylishen und stabilen Gehäuse aus Aluminium und Glas mit einem Gewicht von weniger als 200 Gramm.Unserer Meinung nach bietet das Google Pixel 7 mit seinem 6,3 Zoll großen OLED-HDR-Display genaue die richtige Größe und ist weder zu klein, noch ein zu großes XXL-Smartphone - es kann gut mit nur einer Hand bedient werden. Die Bildwiederholrate von 90 Hz sorgt zudem für ein flüssiges Scrollen durch Fotos, Nachrichten, Mails und Webseiten und mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1400 cd/m² sind Inhalte auch in hellen Umgebungen oder bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar.Seit jeher punktet Google zudem bei der Kamera seiner Pixel-Smartphones . Das liegt nicht nur an der 50-Megapixel-Linse, Ultraweitwinkel oder dem Laser-Autofokus, sondern vor allem auch an der mit Android 14 ausgelieferten Foto- und Video-Software. Gerade Nachtsicht- und Porträtaufnahmen gelingen so besonders gut. Und mit Features wie dem magischen Radierer, Scharfzeichner und Co. überzeugt auch die Nachbearbeitung.Die Black Friday Week wäre keine echte Schnäppchen-Zeit, wenn nicht auch das neueste Google-Smartphone reduzierte wäre. Aktuell erhaltet ihr auch das Pixel 8 für nur noch 729 Euro und das Pixel 8 Pro mit einem 100-Euro-Coupon. Und was könnt ihr erwarten?Unter anderem 120-Hz-Displays mit noch höherer Helligkeit, bis zu 12 GB RAM, den neuen Google Tensor G3-Chip und Triple-Kameras mit bis zu 50 Megapixeln sowie zahlreichen Pro-Funktionen für Fotos und Videos inklusive magischem Editor, Astrofotografie und Ultra-HDR.